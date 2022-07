Învățământ dual la Liceul Tehnologic „Dan Mateescu” din Călărași, în parteneriat cu TenarisSilcotub

12 locuri la profil electromecanic

Înscrierile au loc în perioada 4-8 iulie

Călărași, 4 iulie 2022 – Liceul Tehnologic „Dan Mateescu” din Călărași demarează înscrierile pentru noul an școlar în sistemul de învăţământ dual, în parteneriat cu TenarisSilcotub. Dosarul de înscriere se depune direct la liceu, în perioada 4 – 8 iulie 2022.

Elevii se pot înscrie în programul de educație tehnică dual, domeniul electromecanică și vor beneficia de o bursă de 500 RON (300 RON oferiţi de TenarisSilcotub și 200 RON de Ministerul Educației). Pentru elevii care nu au domiciliul în Călărași, Primăria Municipiului Călărași le pune la dispoziție cazare și transport. Clasa susținută de TenarisSilcotub pune la dispoziţie în total 12 locuri, dintre care 6 locuri pe parte mecanică și 6 locuri pe parte electrică.

„Credem că o companie poate să crească doar prin oameni, iar educația de calitate își spune cuvântul în dezvoltarea tinerilor profesioniști. Noi, TenarisSilcotub, investim în educație și dezvoltăm programe de la grădiniță până la studii postdoctorale, focusul nostru fiind însă pe programele de educație tehnică, cum este si programul Școala Duală, prin care contribuim la formarea profesională a viitorilor specialiști, adaptați la cerințele actuale. Parteneriatul pe care TenarisSilcotub l-a încheiat cu Liceul ”Dan Mateescu” va permite elevilor să își dezvolte abilitățile practice și să intre în contact direct cu mediul real de lucru din companie. În plus, programul îi ajută să dobândească acele competențe profesionale cerute pe piața muncii, o mentalitate axată pe calitatea în muncă și atenția la detalii și, nu în ultimul rând, acces rapid la oportunități de angajare în cadrul companiei. Așteptăm și încurajăm tinerii să se înscrie în acest program”, a declarat Anda Ionescu, Manager Relații Angajați Oțelaria TenarisSilcotub Călărași și responsabil de proiect.

Prin intermediul învățământului dual, elevii au oportunitatea de a-și crea perspective pentru viitorul lor profesional. Astfel, în plus față de cunoștințele teoretice dobândite la școală, în cadrul TenarisSilcotub ei vor învăța experimentând, accentul fiind pus pe practică. În cele 24 de săptămâni în care vor fi prezenți la TenarisSilcotub (5 săptămâni în primul an, 9 săptămâni în al doilea an și 10 săptămâni în ultimul an), tinerii vor dobândi cunoștințe despre modul în care se face o întreținere mecanică și electrică a roboților Industriali cu tehnologie de ultimă oră. În plus, după doar 3 ani de școală, cei interesați pot avea o meserie bine plătită ca și tehnician electromecanic, în timp ce își pot continua și studiile.

„Prin parteneriatul încheiat cu unul dintre cei mai importanți agenți economici din municipiul Călărași, compania TenarisSilcotub, Liceul Tehnologic ”Dan Mateescu” oferă absolvenților de clasa a VIII-a, în anul școlar 2022-2023, o clasă de învățământ profesional dual. Demersurile care au stat la baza acestei colaborări, au fost sprijinite de conducerea ISJ Călărași, reprezentată de d-na inspector școlar general, prof. Roxana Natalia Pațurcă și de Primăria Municipiului Călărași, prin domnul primar, Marius Dulce. În ceea ce privește învățământul profesional dual, pentru profilul tehnic, acest parteneriat reprezintă o premieră în municipiul Călărași”, a adăugat Nicoleta Radu, Director Liceul Tehnologic „Dan Mateescu” Călărași.

Învățământul dual permite elevilor înscriși la o școală profesională de stat să își formeze cunoștințele practice în mediul real de munca oferit de companii, să se familiarizeze cu mediul de muncă direct în firma care are nevoie de competențele elevului, ceea ce reprezintă un important avantaj la începutul vieții profesionale.

TenarisSilcotub, parte a companiei Tenaris, este cel mai important producător român de țevi fără sudură cu diametre mici, utilizate în diverse aplicații din industriile energiei, mecanică și auto. Cu o echipă de peste 1.800 de oameni în România, TenarisSilcotub are unități de producție la Zalău, Călărași și Câmpina. Prin programele de dezvoltare socială, compania investește în educație, sănătate, cultură și protecția mediului.