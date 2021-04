Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Călărași a organizat în data de 10 aprilie 2021 workshop-ul „Conservarea și vizibilizarea memoriei genocidului romilor”. Evenimentul s-a desfășurat între orele 10:00 și 17:00, la sediul ISJ Călărași. Activitate s-a derulat în cadrul parteneriatului între Asociatia Plus și Inspectoratul Școlar Județean Călărași.

Principalele obiective ale proiectului au fost contribuția la o mai bună cunoaștere a istoriei genocidului împotriva romilor din România și creșterea nivelulului de conștientizare privind discriminarea actuală a romilor.

Totodată, prin acest workshop, participanții au privit și analizat expoziția „Remember to resist – Memoria genocidului romilor din România”. Programul workshopului a inclus o prezentare condensată a evenimentelor istorice cu privire la genocidul romilor și activități de identificare a modalităților prin care expoziția poate fi folosită ca o resursă educațională în acomodarea noii generații cu tema memoriei Holocaustului. Participanții au avut posibilitatea să se familiarizeze cu metode din domeniul educației non-formale in activități pe teme istorice și de educație civică/socială.

Echipa de traineri a fost formată din: Iulian Stoian, Petre Matei, Irina Ilisei și Cristina Pătra – inspector școlar.