Jucătorii călărășeni de squash, pe podium la Croatian Junior Open de la Zagreb

Lotul național de juniori la squash a participat weekendul trecut la Croațian Junior Open de la Zagreb. Din județul Călăraşi au participat la concurs patru jucători antrenați de către George Alexandru Constantinescu, aceștia fiind: Timeea Dumitrașcu, în vârstă de 13 ani (ACS Remat Călăraşi), care a câștigat locul 1 la categoria Girls Under 15; Alexandra Ghiorghișor, în vârstă de 13 ani (ACS Remat Călăraşi), care s-a clasat pe locul 3 la categoria Girls Under 15; Andreea Ghiorghișor, în vârstă de 16 ani (ACS Remat Călăraşi), care a obținut locul 4 la categoria Girls Under 19; și Richard Dragomir, în vârstă de 16 ani (ACS Remat Călăraşi), a luat locul 1 la categoria Boys Under 17.

Sponsorul jucătorilor înscriși la ACS Remat Călăraşi este Remat Călăraşi. Locul unde jucătorii se antrenează este sala Infinity Squash, acolo având antrenament de trei ori pe zi. Sportivii călărășeni reușesc să îmbine sportul cu școala, aceștia obținând rezultate foarte bune și la învățătură.

George Alexandru Constantinescu, antrenorul echipei de squash din Călăraşi, declară că squash-ul este cel mai sănătos sport care arde cele mai multe calorii, iar pentru a obține performanță, copiii trebuie să fie înscriși la acest sport în jurul vârstei de 6, 7 ani, maxim 10 ani.