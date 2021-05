Jurnaliştii de presă scrisă, televiziune, radio sau online care documentează cauze sociale ale sărăciei sau relatează cu respect despre situația persoanelor afectate de sărăcie din România și despre viața de zi cu zi a acestora se pot înscrie în competiția Premiul Jurnalistic „Cu onestitate despre sărăcie”, desfășurată în cadrul proiectului „Journalism – prize goes international 2020 – 2021” [Premiul jurnalistic devine international 2017 – 2018], ediția a 4-a. Premiul are un caracter simbolic, iar lucrările jurnalistice sunt evaluate de un juriu alcătuit din persoane afectate de sărăcie (tineri șomeri, părinți singuri, persoane fără adăpost, beneficiari de servicii sociale etc.).

Premiul „Cu onestitate despre sărăcie” se acordă pentru următoarele categorii: presă scrisă și mass-media online, radio și televiziune. Candidaturile sunt acceptate în perioada mai 2021 – iunie 2021, după care juriul va desfășura votul şi ulterior va fi organizat un eveniment pentru ceremonia de decernare a premiilor, eveniment despre care jurnaliștii și publicul vor fi informați.

Pentru a se înscrie, jurnaliștii trebuie să completeze formularul de candidatură (Anexa 1 https://www.novapolis.ro/wp-content/uploads/2021/05/formular-JP-2021.doc) cu informații generale despre experiența și munca lor. În selecția celor mai bune lucrări, juriul va fi condus de criterii predeterminate detaliate în Anexa 2 (https://www.novapolis.ro/wp-content/uploads/2021/05/Criterii-JP-2021.pdf). Jurnaliștii sunt

rugați să transmită materialele în format electronic la adresa eapnromania@gmail.com, iar în cazul materialelor audiovizuale mai mari, lucrările pot fi trimise prin Wetransfer, cu subiectul Nume: Premiul Jurnalistic „Cu onestitate despre sărăcie”.

Pentru mai multe detalii, sunt puse la dispoziţie următoarele date: e-mail: eapnromania@gmail.com sau la telefon: 0766/304.610, Narcisa Alexe, expert RENASIS/EAPN România.

Proiectul privind Premiul Jurnalistic are drept promotor principal Rețeaua Anti-Sărăcie Austria (EAPN Austria) și se desfășoară în România și în mai multe țări europene printre care se numără: Austria, Finlanda, Ungaria, Islanda, Germania, România, Serbia, Croația, Slovacia și fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei. În România, proiectul este implementat de RENASIS și își propune să selecteze și să premieze în mod simbolic articole, reportaje, video și alte tipuri de materiale jurnalistice din România care dovedesc respect față de persoanele afectate de săracie și realitatea pe care acestea o trăiesc și/sau care analizează cauzele sociale ale sărăciei.