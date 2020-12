Managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă „Dr. Pompei Samarian” Călăraşi, Bogdan Mihai, a anunţat, pe un site de socializare, că în această perioadă se desfăşoară campania „Sunt aici pentru tine”.

„Creștem gradul de comunicare. În fiecare zi. Am început campania „Sunt aici pentru tine”, prin care ne dorim să continuăm creșterea gradului de comunicare cu dumneavoastră. După ce am făcut publice numerele de telefon de pe secțiile spitalului, am înființat alte două posturi telefonice suplimentare, afișate în locațiile de intrare la UPU (0711940262) și la ambulatoriul de specialitate (0711944043), la care personalul desemnat din cadrul Spitalului Județean de Urgență Călărași va comunica cu dumneavoastră. Când rezolvarea telefonică nu va fi posibilă, personalul va veni la fața locului și va încerca să vă ofere sprijinul solicitat. Momentan, proiectul cu cele două posturi suplimentare funcționează doar în program 08:00 – 22:00, dar în perioada următoare vom încerca să îl extindem. Eventualele aspecte care nu funcționează așa cum ar trebui vă rog să ni le transmiteți, pentru a le putea remedia în timp util”, a declarat managerul Bogdan Mihai.