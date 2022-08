Liceul Tehnologic Nicolae Balcescu Oltenita ANUNTA

Organizarea de licitatie publica cu oferta in plic pentru inchirierea unui spatiu apartinand domeniului public al Municipiului Oltenita, in suprafata utila totala de 13,50 mp, situat in intravilanul municipiului Oltenita, str.Sos.Portului, nr. 3, incinta Liceului Tehnologic Nicolae Balcescu , cladirea C1, cu destinatia ,,chiosc alimentar pentru comercializarea de produse destinate elevilor ”, licitatie publica organizata in conformitate cu prevederile anexei 3, pozitia 223 din H.G.R. 1303/2011, pentru modificarea si completarea unor anexe la H.G.R. 1349/2001, privind atestarea domeniului public al judetului Calarasi , precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Calarasi, prevederile art.108 lit c , art.129 al.2 lit c al.6 lit.a,art.139 al3, lit.g, art.196, al.1 lit.a din O.U.G.57/2019 privind Codul Administrativ cu modificarile si completarile ulterioare si H.C.L. nr.80/222.

Data, ora si locul de deschidere a ofertelor : 06.09.2022, ora 14 :00 pentru local scoala C1 , la sediul Liceului Tehnologic Nicolae Balcescu , str.Sos.Portului nr. 3. Oltenita, judetul Calarasi.

Pretul minim de incepere al licitatiei este echivalentul in lei la data efectuarii platii a 5,75 euro/mp/luna (curs B.N.R.) la care se va aplica un pas de supralicitare de minim 10%, adica 6,33 euro/mp/luna cu pasul de supralicitare inclus.

Ofertantii pot depune documentatiile necesare participarii la licitatie pana la data si ora limita de : 31.08.2022, ora 14:00, la secretariatul Liceului Tehnologic Nicolae Balcescu Oltenita, intr-un singur exemplar original.

Documentele licitatiei se vor pune la dispozitie incepand cu data de 22.08.2022, ora 10:00 la sediul Liceului Tehnologic Nicolae Balcescu compartiment contabilitate, str.Sos. Portului nr.3. Oltenita,judetul Calarasi.

Pretul de achizitie al caietului de sarcini este de 20 lei, iar taxa de participare la licitatie este de 200 lei , acestea se pot achita la casieria – Liceului Tehnologic Nicolae Balcescu .

Ofertantii sunt obligati sa depuna pana la termenul limita de primire a ofertelor, documentatiile necesare participarii la licitatie, dovada achitarii garantiei de participare la licitatie care este calculata prin insumarea pretului minim de pornire fara pas de supralicitare a doua chirii (13,5 mp*5,75 euro/mp/luna* 2 luni * 5 lei/euro=776 lei) , a contravalorii caietului de sarcini(20 lei) si a taxei de participare la licitatie (200 lei).

Durata inchirierii :3 ani, cu posibilitati de prelungire, in conditiile legii.

Anuntul privind licitatia publica cu oferta in plic pentru inchirierea spatiului de mai sus, va fi afisat la panoul de afisaj al Liceului Tehnologic Nicolae Balcescu Oltenita si la Municipiul Oltenita incepand cu data de 22.08.2022.

Solicitări de clarificări cu privire la documentaţia de atribuire pot fi depuse la sediul Liceului Tehnologic Nicolae Balcescu Olteniţa, Birou Contabilitate, sau pot fi transmise prin fax la nr. 0242/515792, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.

Durata in care ofertantii raman angajati prin termenii ofertelor lor : pana la incheierea contractului.<LLNK 12004 554 10 201

Data transmiterii spre publicare a anuntului : ­­­­­­11.08.2022.