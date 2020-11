Bogdan Mihai, managerul Spitalului Judeţean „Dr. Pompei Samarian” Călăraşi, postat pe un site de socializare un mesaj, alături de numerele de telefon ale secţiilor unităţii sanitare.

„Comunicarea este ceva ce nu trebuie să lipsească în niciun moment, dar lipsa ei o observăm cel mai mult într-o situație de criză. Fiecare dintre noi am avut pe cineva internat într-un spital și ne-am lovit de un zid. Nu știam cu cine să vorbim, unde să sunăm. După ce am găsit unde să sunăm, am descoperit că nu ne răspundea nimeni. La Călărași am început un proiect, prin care încercăm să eliminăm aceste lucruri neplăcute pentru oricine. Un prim pas îl reprezintă transparența totală”, a transmis managerul spitalului.

Astfel, numerele directe pe secţii puse la dispoziţie de Spitalul Judeţean Călăraşi sunt următoarele: 0242/306.840 – A.T.I., 0242/306.842 – Chirurgie, 0242/306.826 – Chirurgie Plastică, 0242/306.839 – Cardiologie, 0242306828 – Diabet, 0242/306.845 – Geriatrie, 0242/306.825 – Ginecologie, 0242/306.843 – Medicală, 0242/306.829 – Neurologie, 0242/306.848 – Nou-născuţi, 0242/306.844 – Oncologie, 0242/306.841 – Ortopedie, 0242/306.827 – Psihiatrie, 0242/306.824 – Pediatrie, 0242/306.846 – S.B.C. – Covid.

De asemenea, numărul de centrală din cadrul spitalului este 0242/314.471.