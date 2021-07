Managerul Spitalului Județean de Urgență Călărași „Pompei Samarian”, Bogdan Mihai, a ținut o conferință de presă după câștigarea concursului de ocupare a acestui post, încheindu-se astfel perioada sa de interimat. Acesta a vorbit despre schimbările făcute de când ocupă această funcție, despre investiții, despre planurile de viitor și a insistat pe ideea de a schimba mentalitatea medic ilor pentru a lucra în folosul pacienților, dorindu-și, de asemenea, să schimbe și percepția pe care pacienții o au față de spital și față de angajații acestuia.

Bogdan Mihai a început prin a spune că, de când a preluat mandatul de manager interimar, la Spitalul Județean Călărași au fost aduși 17 medici, au fost completate două linii de gardă – pe secția de Pediatrie și pe cea de Neonatologie, au fost demarate mai multe proiecte de renovare a unor zone din spital. „Am avut anumite discuții cu constructorii unde am luat decizia de a dispune refacerea unor lucrări care nu erau la un standard de calitate normal. Lucrurile s-au remediat sau sunt în curs de remediere.”, a declarat managerul. Acesta își dorește ca lucrările făcute în prezent să nu trebuiască refăcute în 2-3 ani, ci să dureze.

Un alt proiect, care a creat nemulțumiri în cazul unora dintre medicii spitalului, a fost cel de pontaj electronic. Bogdan Mihai spune despre proiect că „este cel mai important întrucât schimbăm mentalitatea. Nu inovăm ceva, schimbăm mentalitatea. Acest lucru presupune o altă abordare din partea cadrelor medicale și a personalului raportată la program, raportată la orice înseamnă respectul față de cetățean. În același timp încercăm să schimbăm și mentalitatea cetățeanului raportată la respectul pe care trebuie să-l acorde medicilor și cadrelor medicale”.

Ideea proiectului a venit în urma unor evaluări a medicilor în funcție de numărul de pacienți tratați lunar, în funcție de cheltuielile făcute cu pacientul, de veniturile făcute cu pacientul și în funcție de salariul medicului. Conform managerului spitalului, o parte dintre medici nu își acopereau salariul cu pacienții pe care îi gestionau. „Am perceput nuanțe legate de prezența la program: veneau la ora 10 și plecau la ora 13, un interval de 3-4 ore. Nu am intrat în discuții, am demarat acest sistem de audit electronic.”, spune Bogdan Mihai. Acesta explică faptul că sistemul nu este atât de rigid încât să nu permită derogări de la program, dacă cineva are într-adevăr nevoie, „cu o singură condiție: să muncească”. De asemenea, cei care stau peste program vor fi avantajați de sistem, spune managerul, pentru că se va vedea clar cât timp petrec la spital, putând ulterior să ceară timp liber în schimbul acestor ore.

Bogdan Mihai recunoaște că încă mai trebuie făcute reglaje la sistemul de call center. „Apar N situații, suntem într-o fază de colectare a tuturor datelor de pe fiecare structură, de analizare a fiecărei particularități și introducerea acestora într-o procedură.”. Probleme sunt acolo unde un medic care are programat un consult în ambulatoriu și apare o urgență la care trebuie să se prezinte.

Un alt proiect prevede dotarea pacienților cu brățări care să conțină fișa medicală a acestora, prescripțiile și care să înregistreze și interacțiunile medicale, adică să înregistreze dacă medicul și-a vizitat pacientul de câte ori este nevoie.

În ceea ce privește alimentația celor internați, managerul spitalului spune că rația per pacient a fost majorată. „De 3-4 ori pe săptămână cer să mi se aducă niște porții de mâncare și eu mănânc mâncarea de aici. Am văzut niște elemente care consider că pot fi îmbunătățite, dar, în concluzie, mâncarea este bună, raportată la un spital, nu la un restaurant. Este o mâncare care asigură nevoile a 80%-90% din beneficiari. ”. În spital sunt gătite zilnic 7-8 feluri de mâncare, pe mai multe categorii: pentru bolnavii de diabet, pentru cei cărora nu le este recomandată sarea etc.

Bogdan Mihai recunoaște că au fost situații în care pacienții au fost nevoiți să-și cumpere singuri medicamente, însă spune că nu a fost vorba despre cele uzuale, ci despre cele mai rar utilizate în spital; în aceste cazuri, managerul spune că aceste medicamente sunt decontate de către spital.

Un alt plan al managerului este ca, la intrarea în spital, să fie amenajată o parcare, iar gardul să fie redus la jumătate din înălțimea pe care o are în prezent.