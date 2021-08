În cadrul ședinței ordinare a Consiliului Județean Călărași din data de 29 iulie 2021, consilierii s-au întrebat de ce reprezentantul județului în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară EcoAqua, Marius Fulga, a votat pentru creșterea recentă a prețului serviciilor de distribuție apă și de canalizare fără a se consulta mai întâi cu aceștia. Marcel Nuțu, directorul EcoAqua, a venit cu explicații, spunând că este vorba de o majorare aprobată în 2019, care urma să se facă în două etape. Cea de-a doua etapă trebuia să aibă loc în iulie 2020, însă a fost amânată din mai multe cauze.

„Fundamentarea pentru majorarea celor două componente s-a făcut în luna august 2019”, explică Marcel Nuțu.

„Aprobarea de către ANRSC s-a făcut pe 9 septembrie 2019. Aprobare pentru jumătate din diferența de preț s-a făcut în ianuarie 2020, cu angajamentul ADI EcoAqua că cealaltă jumătate va fi aprobată în iulie 2020. Au survenit schimbările politice care au survenit și s-a translatat în timp și s-a ajuns aici. Vă aduc la cunoștință faptul că societatea aceasta duce în spate 33 de comunități, dintre care doar Călărași este pe profit. Oltenița este la limita de supraviețuire și la zero este Lehliu. Avem în derulare și suntem analizați pe rezultatele financiare pentru a putea veni cu cofinanțări la proiectul pe care îl așteptăm cu toții.”

Directorul societății EcoAqua adaugă faptul că în septembrie va expira și contractul de furnizare de energie electrică, fapt ce va duce la achiziția acesteia la un preț mai mare: „Vreau să vă spun că, la ora actuală, avem MegaWattul achiziționat pe bursă cu 218 lei și ne expiră contractul în septembrie. Acum, pe bursă, este 500 – 500 și ceva de lei”.

„Se cuvine acum (n.r. – să prezint) scuzele pentru un lucru la care am ținut mereu să-l fac și se pare că nu l-am făcut foarte bine sau, în cazul ăsta, (n.r. – l-am făcut) chiar foarte prost: comunicarea. Într-adevăr, o parte dintre consilieri sunt noi și nu au știut angajamentele Consiliului Județean dinaintea mandatului pe care l-au preluat. Am mers în baza acestei împuterniciri și mandatări a consiliului pentru că, atunci când s-a primit avizul ANRSC, s-a luat decizia că este necesară majorarea tarifului; doar că s-a luat deciza să se amâne. În ianuarie 2020 s-a hotărât să se majoreze doar cu jumătate din cât aveam voie să majorăm pentru a nu fi o crește bruscă, urmând ca anul acesta să majorăm și cu restul pentru a ajunge la prețul aprobat de ANRSC. În condițiile astea nu am considerat că este necesar să mai venim să luăm un mandat pentru că a fost deja dată aprobarea pentru tarif, așa cum a fost aprobat de ANRSC”, a declarat Marius Fulga.