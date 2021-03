Primăria Municipiului Călăraşi a postat, pe un site de socializare, mai multe declaraţii ale primarului Marius Dulce.

„Am revenit la Clubul Pescarilor, obiectiv care trebuie finalizat până la jumătatea lunii mai. Timpul este scurt, însă se lucreză intens, toată lumea s-a mobilizat şi cu certitudine vom finaliza acest proiect la termenul stabilit. Am trecut apoi pe la Bazarul Big, acolo unde lucrurile se aşază. Cel mai probabil săptămâna viitoare îi vom da constructorului şi ordinul de începere a lucrărilor. Demolarea s-a finalizat şi a început organizarea de şantier. Aşa cum am mai declarat, ne dorim să finalizăm lucrările până în septembrie – octombrie, astfel încât cetăţenii să beneficieze de un comerţ civilizat, iar comercianţii să nu mai stea în frig. Tot vineri (n.r. – 26 februarie) am trecut în revistă şi lucrările de pe străzile Luceafărului şi respectiv Zefirului. Am fost să finalizăm discuţiile vizând trotuarele şi pentru a aduce la acelaşi nivel gurile de canal astfel încât circulaţia să se realizeze în cele mai bune condiţii. Am mai fost şi în alte zone ale oraşului pentru a identifica problemele cu care se confruntă cetăţenii. Chiar dacă unele străzi au fost asfaltate, s-a adunat apa, dar împreună cu cei de la SC Ecoaqua, vom găsi cât mai repede cu putinţă soluţiile de captare a apelor pluviale pentru a preveni degradarea asfaltului şi a elimina disconfortul cetăţenilor. Suntem pe baricade, ştim ce avem de făcut pentru că suntem în contact permanent cu cetăţenii. Doar împreună putem construi un oraş mai frumos, mai curat. Le transmit pe această cale tuturor călărăşenilor o primăvară cât mai rodnică”, a declarat primarul municipiului Călăraşi, Marius Dulce.