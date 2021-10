Marius Dulce: „ Vrem să modernizăm Călărașiul, veți vedea că va arăta altfel ”

În data de 27 octombrie 2021, primarul Marius Dulce a fost invitat în studioul Voces Campi pentru a vorbi despre ceea ce se întâmpă în municipiul Călărași. Unele dintre provocările acestui mandat o reprezintă modernizarea cartierului Măgureni, dar și a cartierului Mircea Vodă, care înseamnă execuție rețea canalizare, menajeră și pluvială, precum și modernizare străzi.

Reporter: Care este stadiul lucrărilor în cartierele Măgureni și Mircea Vodă?

Marius Dulce: Am preluat o problemă care a existat, s-a semnat un contract în 2019, s-a început după o întârziere de șase, șapte luni, nu era o problemă tehnică, nu eram în executiv la momentul respectiv. După aceea, firma care a preluat, într-un an de zile a reușit să facă aproximativ 300 de metri de rețea de canalizare pluvială, iar din 2020 am venit, am intervenit, s-au schimbat datele problemei, am promis, într-adevăr, că terminăm până în luna iulie anul acesta canalizarea menajeră și pluvială în Măgureni, dar așa cum bine știți toți, din cauza faptului că a fost explozia aceasta de prețuri la materialele de construcții, combustibil și energie, a trebuit să ne blocăm puțin, pentru că toate aceste instalații vin din Olanda, și atunci a trebuit să reașezăm prețurile și ne-am așezat la masă pentru a găsi sursa de finanțare să putem să ducem mai departe acest proiect deoarece este necesar pentru cartierul Măgureni. Eu cred că până în decembrie vom termina de săpat în cartierul Măgureni, noi deja am intervenit să refacem anumite zone, unde ne permite să băgăm piatră pentru a fi practicabil și, după aceea, de la anul, este clar că ne gândim să intervenim și să începem să asfaltăm pentru că atât Măgureniul, cât și ultima parte din cartierul Mircea Vodă, pentru că mai sunt și acolo șase sau șapte străzi de asfaltat, cu siguranță ne vom apuca la anul să facem lucrurile să fie funcționale și să ne apucăm de asfaltat aceste două cartiere.

Reporter: Am înțeles că mai sunt ceva bani de „învârtit” pentru cartierul Mircea Vodă?

Marius Dulce: Nu este așa, am avut depuse toate documentele la CNI pentru a finanța asfaltarea acestor două cartiere, dar din cauza faptului că am aflat că CNI nu mai finanțează infrastuctura rutieră și pietonală, a trebuit să mutăm documentația pe Programul Național de Investiții Anghel Saligny, din sursele pe care le avem acolo, este clar pentru municipiu că vom obține aceste finanțări, fiind vorba de 43 de milioane de lei, și atunci cu siguranță ne vom apuca de treabă. Vreau să spun cetățenilor din ambele cartiere că anul acesta mă preocup să dau drumul unei licitații cu clauză suspensivă în care să am deja câștigători, iar în momentul în care se acordă sursa de finanțare, deja să dau drumul la lucrări, să nu mai pierd timpul cu licitațiile aferente, ne permite legistația.

Reporter: O altă problemă semnalată de cetățeni este aceea legată de blocurile din zona Vultur. Sunt cetățeni care reclamă de ani de zile că blocurile s-au degradat. Ce aveți în vedere cu ele?

Marius Dulce: Acolo avem o problemă la N6, care are o analiză făcută la risc de seism în care este specificat că acela trebuie demolat, dar nu știu de ce administrațiile trecute nu au demolat, dar cred că nu s-a demolat deoarece cred că acolo este și o problemă tehnică, blocul care ar trebui demolat mai are patru sau cinci proprietari de garsoniere și acesta este legat de următorul și nu prea au venit specialiști care să spună cum să reușim să demolăm blocul respectiv. M-am gândit la o singură soluție: ca de la anul să îl izolez efectiv, să evacuez tot ce se întâmplă acolo, să îi izolez toate intrările și ieșirile până la etajul doi și nimeni să nu mai intre acolo. Soluția cea mai fiabilă este aceasta, până vom reuși să găsim sursa financiară pentru demolarea acestuia. Încercăm să atragem în zona respectivă constructori, deoarece este o zonă mare în care am putea construi încă un bloc, dar constructorii nu prea sunt interesați pentru că, așa cum este prezentată, o problemă acolo este curățenia. Noi vom interveni acolo să facem curățenie, dar avem nevoie și ca cetățenii să ajute în păstrarea ei.

Reporter: Anul 2022 ar putea deveni anul declanșării marilor șantiere?

Marius Dulce: Vă pot spune ce se va întâmpla în anul 2022. În anul 2022, vom începe toate proiectele care au fost prevăzute în programele europene, timpul este cel mai mare dușman al nostru, avem la dispoziție doi ani de zile, dar trebuie să ținem cont de toamnă și iarnă, efectiv avem un an de zile la dispoziție să facem ca aceste lucruri să fie funționale. Vom începe cu strada București, care, cu siguranță, vom începe la anul să o modernizăm, avem zona de vest a Călărașiului și Navrom, avem pista de biciclete care este un proiect deja semnat, pietonalul din centru care este deja semnat și este în acest moment în faza de proiectare, urmează promenada care este complementar cu ceea ce are județul în plan cu portul turistic, atunci va fi o zonă extraordinar de frumoasă, este o lucrare combinată pentru că au fost gândite complementar, dacă se înțelegeau, puteau să demareze mai demult aceste proiecte și la acest moment puteam să fim deja în construcție. Avem proiecte și la diverse școli, la Liceul Agricol, proiect la școala din Cărămidari, proiecte la Liceul „Mihai Eminescu”. Anul acesta am gândit o fluidizare a traficului pe partea stângă și partea dreaptă pentru momentul în care vom închide strada București pentru a fi modernizată. Vreau să modernizăm parcările pentru că avem multe cereri, vom face mai multe locuri de joacă moderne, lucrăm la ele. Acum lucrăm la o parcare între strada Macului și Mușețelului care are peste 130 de locuri de parcare. Noi încercăm să folosim toate locurile libere găsite între blocuri.

Reporter: În ce situație suntem cu Bazarul Big și Piața Centrală?

Marius Dulce: Cu Bazarul Big suntem în grafic, faptul că a intervenit această mișcare a prețurilor a întârziat data de finalizare care era pentru noiembrie. Va fi gata undeva la 1 februarie. Despre Piața Mare pot spune că avem câteva probleme care nu țin de administrație, este o problemă a constructorului care a intrat în insolvență, suntem în discuții ca să găsim o variantă în care să fie fiabilă, dacă nu, în ultimă instanță, să ajungem la o licitație, atunci va întârzia lucrarea destul de mult, vom căuta soluții. Cu siguranță și acest obiectiv va fi terminat.

Reporter: Ce se întâmplă cu cartierul pentru tineri?

Marius Dulce: La cartierul de tineri am reușit să ducem în zonă televiziunea prin cablu, am pietruit, așa cum am promis. Sunt în discuții cu cei de la Enel, să ajungă acolo pentru a reuși să facă să fie funcționale acele cutii pentru energie electrică în zonă. În zona în care am concesionat de curând, vom face un plan să extindem iluminatul public, dar și rețeaua de rețea electrică pentru că oamenii construiesc. În viitor, după ce vom termina cu cele două cartiere, Măgureni și Mircea Vodă, vom încerca să ne mutăm și în acest cartier pentru a moderniza zona. Deocamdată va rămâne în faza de pietruire.

Reporter: Ați fost de multe ori printre cetățeni, care au fost solicitările lor?

Marius Dulce: Oamenii vor o viață normală, oamenii vor să se miște cum trebuie, avem nevoie de infrastructură rutieră și pietonală, asta încercăm să facem. Am terminat de asfaltat cartierele Farfuria și Ceremag, deoarece avem acolo toată infrastructura, în Măgureni nu există așa ceva.

Reporter: Care sunt cele mai mari realizări anul acesta? Care sunt cele mai mari nereușite anul acesta?

Marius Dulce: Cele mai mari nereușite, prima este din cartierul Măgureni, că nu am reușit să îmi țin promisiunea față de cetățeni, aceea că am promis că în iulie voi termina canalizarea, am întârziat din cauza faptului că prețurile au crescut. Cea de-a doua este legată de Bazarul Big, că am întarziat cu trei luni de zile, tot din cauza faptului că am avut creșteri ale prețurilor. Restul ce am avut propus în plan pentrul primul an, am reușit să facem. Am făcut în colaborare cu Consiliul Județean Varianta Nord, am lățit-o, tot cu aceeași colaborare am făcut și facem intrarea în municipiul Călărași. Săptămâna viitoare turnăm ultimul strat de asfalt. O să vedeți că va fi o intrare modernă, în care vom avea și iluminat public, până în 30 noiembrie vom avea și stâlpii puși, cred că vom da drumul la iluminatul public.

Reporter: Ce planuri de viitor sunt pentru zona de la ieșirea din oraș spre Canton?

Marius Dulce: Din discuțiile pe care le avem pentru Varianta de Nord, unde a fost fabrica de zahăr, vor să vină investitori să facă depozite pentru a face un parc logistic, dacă vor veni să investească, se vor crea și locuri de muncă. Săptămâna trecută, am vorbit cu investitori care vor să facă un incinerator pentru deșeuri, ceea ce ne-ar ajuta foarte mult dacă ar putea să preia din deșeurile pe care noi nu putem să le reciclăm.

Reporter: Se îndreaptă Călărașiul în direcția care trebuie?

Marius Dulce: Da, se îndreaptă în care trebuie, pentru că nu ne abatem de la programul nostru pe care l-am propus. Vrem să modernizăm Călărașiul, veți vedea că va arăta altfel.