Muzeul Municipal, din cadrul Primăriei Municipiului Călărași, invită călărăşenii să participe la un concurs de fotografie pe care îl porneşte on line, dar pe care doreşte să îl materializeze într-o expoziție cu fotografii adevărate așezate pe pereți adevărați sau tipărite pe panouri adevărate. Competiţia se numește „Anotimpuri. Locuri și detalii frumoase din Călărași” și are patru etape Iarna, Primăvara, Vara și Toamna. La eveniment sunt invitaţi cei care iubesc orașul și îi observă aspectele frumoase. Concursul va avea secțiunile „locuri frumoase” și „detalii frumoase”. Fiecare participant se poate înscrie cu câte o fotografie pentru fiecare secțiune.

Înscrierea se va face prin trimiterea fotografiei/fotografiilor la adresa: muzeulmunicipalcalarasi2014@gmail.com cu adăugarea în numele fotografiei a secțiunii (locuri sau detalii) pentru care este înscrisă.

Pentru prima etapă, fotografiile trebuie să fie realizate în perioada 1 decembrie 2020 – 28 februarie 2021.

Fiecare fotografie trebuie să fie transmisă cu o denumire, data la care a fost făcută, locul, camera foto/telefonul și detaliile tehnice pe care aparatura le înregistrază automat la proprietăți (viteza, diafragma, sensibilitate ISO).

Având în vedere că este un concurs de fotografie, Muzeul Municipal Călăraşi ține să precizeze că doreşte să premieze fotografiile care conving juriul prin conceptul tematic, impresia generală și calitate. Editarea imaginilor, un proces care astăzi pare indispensabil pentru fotografie, trebuie să fie doar un mijloc ajutător. Sunt permise ajustări precum luminozitatea, contrastul, profunzimea, lumina, culorile etc., dar și secțiuni de imagine și mici retușuri. Elementele adăugate ulterior, care modifică imaginea, elemente grafice, chenare sau texte nu sunt permise.

Fișierul/fişierele cu imagini trebuie să fie format JPEG sau .jpg și să aibă cel puțin 3000 pixeli latura mică.

Fotografiile care au fost premiate în alte concursuri de fotografie nu sunt eligibile.

Fotografiile care au mai fost publicate nu sunt eligibile .

Fotografiile care îndeplinesc condițiile menţionate anterior vor fi afișate pe pagina de Facebook a muzeului – https://www.facebook.com/MuzeulMunicipalCalarasi în albumul „Locuri și detalii frumoase din Călărași” etapa I – Iarna, care va fi distribuit pe paginile grupurilor care au ca subiect orașul nostru.

Termenul limită pentru expedierea fotografiilor este 28 februarie 2021, ora 24:00.

Intrând în concurs, fotografii acceptă termenele și condițiile concursului.

Juriul constituit pentru această etapă va evalua fotografiile trimise. Componența juriului va fi comunicată în data de 1 martie 2021.

Muzeul Municipal Călărași nu primește în niciun moment dreptul de autor asupra fotografiilor. „Drepturile asupra imaginii” rămân la autor. Dreptul de utilizare acordat este independent de obținerea unui premiu și include și posibilitatea publicării, multiplicării, ilustrării și distribuirii în scopul autopromovării și prezentării municipiului Călărași. Aceasta se va realiza exclusiv în contextul concursului și este asociată întotdeauna cu indicarea autorului. Prin participarea la concurs autorii fotografiilor sunt de acord cu folosirea acestora în scopuri publicitare non-profit.

Până la data de 15 martie 2021, ora 22:00, călărăşenii pot vota imaginea care le place.

Se va acorda un singur premiu în bani.