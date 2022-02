Nici bine nu au început evenimentele că deja primești invitații? Programează-te la salon cu Stailer

Perioada în care nunțile sunt la tot pasul pare că a început. Deja și saloanele de hair and beauty încep să fie neîncăpătoare de cei dornici de o schimbare de look. Cert este că pe tot parcursul acestui an vei avea nevoie de câteva programări la saloane pentru că nu poți merge oricum la evenimente. Poate că aceasta este una dintre cele mai dificile situații, faptul că trebuie să suni cu cel puțin o săptămână înainte la un salon pentru a găsi un loc liber pe scaun. Iar de cele mai multe ori se întâmplă să nu găsești atunci când tu ai nevoie.

Astfel de situații devin destul de enervante, mai ales că pierdem ore întregi să găsim un loc disponibil, fiind nevoiți să sunăm de la un salon la altul. Cu Stailer însă, aceste momente vor rămâne de domeniul trecutului. Iată de ce.

Evenimente peste evenimente? Programează-te cu aplicația Stailer

Stailer este portalul către digitalizare în ceea ce privește industria de hair and beauty. Este o platformă online, însă cei interesați pot utiliza și aplicația pentru a avea parte de și mai multe beneficii.

Concret, cu aplicația Stailer te poți programa la orice salon dorești, la orice oră din zi sau din noapte, online, fără a fi condiționat de nimic. Ai garanția că vei găsi un loc liber la salon atunci când tu ai nevoie, chiar și în aceeași zi.

Cum poți face asta? Foarte simplu! Descarcă și vezi aplicatia Stailer unde vei avea toate informațiile necesare la îndemână. Selectează orașul, caută serviciul de care ai nevoie și alege din saloanele care ți se pun la dispoziție. Nu îți face griji de calitatea serviciilor, pentru că toate saloanele înscrise pe Stailer au profesioniști cu experiență în domeniu și sunt la curent cu tot ce este nou în această industrie.

Poți, de asemenea, selecta serviciul și salonul în funcție de prețuri. Pentru că da, Stailer îți pune la dispoziție toate detaliile de care tu ai nevoie pentru a alege ce este potrivit pentru tine. Lista de prețuri, durata serviciului, fotografii cu saloanele, cât și cu lucrările făcute, locația exactă prin Google Maps și, nu în ultimul rând, recenziile celor care s-au programat deja cu Stailer. Recenziile sunt reale și astfel te vor ajuta să alegi ceea ce este potrivit pentru tine. Nimic mai simplu.

Stailer eficientizează timpul

Având aplicația Stailer la îndemână, îți vei eficientiza timpul. Gândește-te că nu mai trebuie să suni la nici un salon pentru a te programa. O faci online cu doar câteva click-uri. În plus, vei primi prin sms și remindere pentru a-ți aminti de programare și ai acces și la un calendar online unde să ții evidența programărilor.

Și pentru că am ajuns și la costuri, să utilizezi Stailer, fie prin platformă fie prin aplicație, nu te costă absolut nimic. Serviciile pe care Stailer ți le pune la dispoziție sunt gratuite. O poți folosi nelimitat, ori de câte ori ai nevoie de o programare.

Alege eficient și avantajos. Alege Stailer.

Date de contact: support@stailer.ro