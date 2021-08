În perioada 9 – 15 august 2021 a avut loc a doua mobilitate din cadrul proiectului „Educație de calitate și management eficient pentru o școală de succes”, derulat de Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu” din municipiul Călărași. Proiectul este finanțat de Comisia Europeană prin Programul Erasmus+ KA1 – Mobilități de formare a cadrelor didactice, domeniul Educație școlară. Informații despre acest proiect se găsesc în site-ul https://scoalanicolaetitulescu.ro/erasmus2020.

Profesoarele Adriana Constantin, Adriana Olaru și Carmen Lăpădat au participat la Oslo (Norvegia) la cursul „Interactive Teaching – Using Educational Games and New Technology in order to enhance learners’ motivation”. Cursul a fost organizat de Eruditus Language School din Zurich (Elveția), iar trainer a fost Felicia Dimulescu, originară din România. La curs au participat 23 de profesori din şapte țări: Germania (2), Islanda (1), Polonia (7), Portugalia (1), România (6), Spania (4) și Ungaria (2).

Cursul s-a adresat profesorilor de diferite discipline interesați de noile metode interactive de predare. Obiectivele specifice acestui curs au fost: promovarea metodelor interactive de predare (jocuri educaționale și instrumente Web 2.0); experimentarea efectelor pozitive ale metodelor interactive de predare în creșterea motivației elevilor; integrarea eficientă a instrumentelor Web 2.0 pentru facilitarea învățării; schimbul de experiență privind utilizarea metodelor interactive de predare într-un mediu multicultural; îmbunătățirea abilităților de comunicare, lucrând în colaborare în grupuri transnaționale.

Cursul a avut un caracter practic-aplicativ, insistând pe combinarea noilor tehnologii cu instruirea tradițională în clasă pentru îmbunătățirea experienței de învățare și crearea de noi oportunități pentru profesori și elevi. În primele trei zile, în sala de curs de la hotelul City Box, participanţii au utilizat aplicații online gratuite, cu valențe educative: Canva și Powtoon, pentru crearea de prezentări online și postere; Quiver, o aplicație pe telefon pentru vizualizat structuri 3D; Video Maker Simpleshow, pentru crearea de videoclipuri educaționale; Wordwall, pentru crearea de materiale interactive și imprimabile pe hârtie; Socrative, Quizlet, Plickers și Kahoot pentru crearea de teste; aplicația pentru telefon QR Code Scan. Fiecare participant la curs a lucrat pe propriul său dispozitiv: laptop, tabletă sau telefon.

Activitățile din a patra zi s-au desfășurat „outdoor” și au vizat utilizarea metodelor interactive de predare prin valorificarea informațiilor obținute în urma vizitării a zece obiective istorice, naturale, sociale și turistice, reprezentative pentru orașul Oslo. Cei 23 de participanți au fost împărțiți în patru echipe și au avut la dispoziție trei ore pentru găsirea celor zece locații și postarea pozelor doveditoare pe aplicația GooseChase. Apoi aceştia au vizitat Primăria din Oslo, unde au admirat picturile murale spectaculoase, cu o tematică specific nordică, din sala principală. După amiază participanţii la curs au luat masa împreună într-o zonă pitorească din afara orașului Oslo (Frognerseteren), apoi au vizitat gigantica trambulină de sărituri cu skiurile de la Holmenkollen, care oferă o vedere panoramică a orașului Oslo.

În alte două zile de curs, activitatea s-a desfășurat la Biblioteca Deichmann, o clădire impresionantă prin arhitectura sa modernă, prin dotare și serviciile oferite. De asemenea, participanţii au fost implicați în antrenante jocuri educaționale non-computerizate (de creativitate, logică și comunicare), individual sau în echipe, iar câștigătorii erau recompensați cu câte o ciocolată elvețiană. În ultima zi de curs, după acordarea certificatelor de participare, a avut loc o activitate interculturală la care participanții din cele şapte țări au realizat câte o expoziție cu produse tradiționale aduse din țara lor, pe un fundal sonor cu muzică populară din țara respectivă.

„În timpul liber, am vizitat Fortăreața și Castelul Akershus, Centrul Premiului Nobel pentru Pace, Parcul de sculpturi Vigeland, muzeele din peninsula Bygdoy (Muzeul Folcloric Norvegian, Muzeul Vikingilor, Fram, Kon-Tiki), Grădina botanică și am mers în croazieră pe Fiordul Oslo. Acest curs ne-a dezvoltat creativitatea în predare prin creșterea capacității de proiectare de materiale educaționale motivante și atractive pentru elevi. De asemenea, a constituit un prilej de interacțiune și schimb de bune practici cu colegi din alte țări europene, de îmbogățire a orizontului cultural”, a declarat profesoara Adriana Olaru, coordonator de proiect.