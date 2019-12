13 tineri s-au înscris în cea de-a treia etapă de recrutări din acest an a proiectului „Salvator din pasiune” și au început activitățile inițiale de pregătire. Ei vor să se alăture pompierilor militari călărășeni în nobila lor misiune de a veni în ajutorul semenilor. Sunt tineri și sunt pregătiți să facă față unor provocări noi, sunt dispuși să ajute și foarte interesați să învețe, să știe cât mai multe lucruri despre atribuțiile salvatorului din pasiune. Noii voluntari au vârste cuprinse între 16 și 23 ani și țelul lor este să deprindă cât mai multe aptitudini în cadrul programului de pregătire și să se alăture pompierilor. Demersul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Ştirbei” Călărași are la bază beneficiile activităţilor de voluntariat, ca expresie a implicării, solidarităţii şi responsabilităţii civice şi valorii profesionale a acestora, materializată în sprijinul acordat comunităților pe timpul situațiilor de urgență, dar și pentru prevenirea lor. Activităţile de voluntariat sunt determinate de implicarea activă a voluntarului în viaţa comunităţii şi constau în participarea efectivă la acţiunile de răspuns operativ generate de manifestarea situaţiilor de urgenţă (incendii, inundaţii, dezastre naturale, epidemii etc.), însuşirea şi punerea în aplicare a noţiunilor de bază în acordarea primului ajutor calificat, implicarea în acţiunile de ajutor umanitar, precum şi în cele de popularizare în rândul cetăţenilor a măsurilor preventive. După parcurgerea unor programe de pregătire, activităţile derulate alături de efectivele inspectoratului general vor consta în participarea la misiunile de intervenție, utilizarea noţiunilor de bază în acordarea primului ajutor calificat, implicarea în acţiunile de ajutor umanitar şi în cele de popularizare a mesajului preventiv. Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească cei care doresc să se alăture pompierilor salvatori în proiectul „Salvator din pasiune” sunt următoarele: vârsta cuprinsă între 16 şi 65 de ani; apt din punct de vedere medical; să nu fi fost condamnat pentru săvârşirea infracţiuni lor cu intenţie; să nu fi pierdut anterior calitatea de voluntar în cadrul inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă.

Dosarul candidatului trebuie să conţină: cererea de înscriere, certificatul de cazier judiciar (pentru persoanele care au vârsta de peste 18 ani), copie după actul de identitate, avizul psihologic, actul doveditor al ultimelor studii absolvite sau în curs de desfăşurare, adeverinţa medicală şi acordul părinţilor/tutorelui legal, pentru persoanele care au vârsta sub 18 ani.