Ministerul Sănătății a transmis direcțiilor de sănătate publică județene, respectiv Direcției de Sănătate Publică București recomandările privind prezența unei persoane alături de gravidă în sala de naștere.

Astfel, potrivit recomandărilor emise de Institutul Național de Sănătate Publică (INSP), o persoană desemnată de gravidă poate fi prezentă în sala de naștere dacă aceasta solicită în prealabil acest lucru și în condițiile impuse de unitatea sanitară unde are loc nașterea. Aceste condiții se aduc la cunoștință din timp gravidei, în condițiile în care nașterea este programată, în serviciile de primiri urgențe sau la ultimul control la medicul obstetrician.

Persoana desemnată trebuie să fie clinic sănătoasă, să nu prezinte semne clinice de infecție respiratorie acută și să îndeplinească una dintre următoarele condiții: este vaccinată anti-Covid-19 și are cel puțin zece zile de la vaccinarea completă;

• are un test RT-PCR negativ efectuat cu cel mult 72 de ore înainte; a trecut prin infecția SARS-CoV-2 și nu au trecut mai mult de 90 de zile de la confirmare.

Persoana desemnată trebuie să fie echipată corespunzător, cu halat de unică folosință, botoși, capelină, mască, vizieră și mănuși de unică folosință asigurate de spital.

Personalul medico-sanitar care asistă la naștere trebuie să ceară aceste dovezi de la persoana desemnată să asiste la naștere și să le atașeze fișei de internare a gravidei. Triajul epidemiologic și solicitarea documentelor se realizează de către personalul secției de obstetrică-ginecologie.

Direcțiile de sănătate publică județene, respectiv Direcției de Sănătate Publică București comunică aceste recomandări managerilor tuturor unităților sanitare din teritoriu deservite de acestea.