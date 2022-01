Sătul de agitația din capitală, omul de televiziune Oreste Teodorescu a hotărât împreună cu familia să se retragă în comuna Fundeni din județul Călărași. Canal Sud l-a invitat in emisiunea “ Fără scenariu”, Oreste acceptând invitația cu condiția să îl vizitam acasă.Asta am și făcut, am fost acasă la Oreste, unde ne-a primit ca pe

Citește continuarea pe Canal SUD -> Read More