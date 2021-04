Asociații, fundații, grupuri de inițiativă sau persoane fizice cu inițiativă civică sunt invitate începând de joi, 8 aprilie, să-și inscrie proiectele la ediția cu numărul XIX a Galei Societății Civile (GSC), cel mai amplu proiect care promovează și premiază activitatea sectorului asociativ din România.

Perioada de înscrieri se desfășoară între 8 aprilie și 20 mai, ora 17:00.

La fel ca anul trecut, competiția este structurată în patru categorii și 16 secțiuni: Categoria A: Educație, Învățământ, Cercetare, Artă și Cultură, Apărarea drepturilor individuale/ colective, Comportament civic și Participare publică, Sănătate, Incluziune socială, Servicii de Asistență socială, Protecția mediului, Dezvoltare economică și socială; Categoria B: Proiecte și campanii de Voluntariat, Proiecte pentru Tineret; Categoria C: Programe, Inițiative Cetățenești și Campanii de comunicare pe teme sociale; Categoria D // Premii Speciale: Premiul Special Organizația New Entry și Premiul Special pentru Inovație.

În secțiunea Inițiative Cetățenești vor fi încadrate automat toate proiectele înscrise în cadrul competiției de către grupuri de inițiativă (constituite informal) sau persoane fizice, iar în secțiunea Premiul Special Organizația New Entry vor fi încadrate automat toate proiectele înscrise în cadrul Galei Societății Civile de către organizațiile care au cel mult trei ani de la înființare (ianuarie 2018).

Singura secțiune din cadrul competiției în care pot fi înscrise campanii de către orice entitate, nu doar ONG-uri, grupuri de inițiativă sau persoane fizice, este Campanii de comunicare pe teme sociale. Sunt acceptate înscrieri și din partea agențiilor de comunicare, companiilor sau instituțiilor publice.

Înscrierea în competiție se realizează exclusiv online, accesând site-ul Galei Societății Civile și urmând pașii din Ghidul de înscriere. Pentru a accesa formularul de înscriere este necesară crearea unui cont pe site. După activare, utilizatorii trebuie să se logheze și să acceseze secțiunea Competiție – Înscrie un proiect pentru completarea formularului ce permite înscrierea în competiție.

Pentru mai multe detalii se pot consulta Regulamentul, Ghidul de înscriere și descrierea secțiunilor disponibile pe site.

După încheierea perioadei de înscriere, proiectele vor fi validate de echipa de organizare, urmând ca lista proiectelor acceptate în competiția de anul acesta să fie afișate pe site-ul Galei Societății Civile în data de 21 iunie 2021.

Proiectele validate vor fi evaluate de un juriu format din peste 40 de specialiști în implementarea și evaluarea proiectelor, sociologi, cercetători, jurnaliști, lideri și formatori de opinie ai societății civile și ai sectorului privat, consultanți în CSR, comunicare, corporate affairs și community affairs.

Gala Societății Civile a premiat, în cele 18 ediții de până acum, peste 790 de inițiative care au adus schimbări pozitive majore în societate, proiecte generate de sectorul neguvernamental, care investesc în România și în viitorul său. La ediția din 2020, Marele Premiu al Galei Societății Civile a fost acordat inițiativei Fiecare Copil Contează, un proiect al Organizației Salvați Copiii România, înscris în secțiunea „Sănătate”.