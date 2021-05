În cadrul unei conferințe de presă susținute de Partidul Social Democrat în data de 27 mai 2021 s-a discutat despre proiectul european „Promenada” și despre candidații la alegerile locale din comunele Frumușani și Cuza Vodă. Vasile Iliuță i-a numit pe cei doi candidați și a spus câteva cuvinte despre ei. Persoanele desemnate de PSD pentru a concura la obținerea acestei funcții sunt Florin Bălan pentru Frumușani și Marian Vlăsceanu pentru Cuza Vodă.

„Am desemnat candidații din cele două localități. Comuna Frumușani – Florin Bălan, iar în comuna Cuza Vodă – Marian Vlăsceanu. Urmează, în precampanie, să lansăm candidații în cele două localități și vom fi cei care ne vom pregăti să câștigăm aceste două localități. Noi am făcut o evaluare și am luat cei mai buni candidați situați în sondaje, în măsurarea politică pe care am făcut-o. Considerăm că sunt cei mai îndreptățiți să conducă administrațiile. La Frumușani avem un finanțist, directorul de la Finanțe din Budești, iar la comuna Cuza Vodă avem un fermier. A fost o selecție nu tocmai plăcută, aici existau și foști primari care emiteau pretenții. Am luat decizia câștigătoare pentru Partidul Social Democrat, cei mai buni candidați sunt astăzi în echipa noastră”, a declarat Vasile Iliuță în cadrul conferinței.