Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Călărași cercetează patru bărbați pentru săvârșirea infracțiunii de „nerespectarea regimului armelor și al munițiilor”.

Polițiștii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase, împreună cu polițiști de ordine publică din cadrul Poliției Municipiului Călărași și Poliției Municipiului Oltenița au organizat o acțiune de verificare a persoane autorizate să dețină arme neletale supuse autorizării în baza certificatelor de deținător.

Scopul acțiunii a fost asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică în rândul cetățenilor prin reducerea riscurilor producerii unor evenimente negative ca urmare a nerespectării dispozițiilor legale privind condițiile de deținere a armelor.

În urma activităților specific desfășurate au fost verificate 29 de persoane autorizate să dețină arme neletale supuse autorizării în baza certificatelor de deținător, fiind constatate patru infracțiuni de „nerespectarea regimului armelor și munițiilor”, față de patru bărbați, cu vârste cuprinse între 51 și 75 de ani.

Activitățile de verificare a deținătorilor de arme vor continua în perioada următoare.

Recomandări pentru persoanelor autorizate să dețină arme neletale în baza certificatului de deținător

Prin modificările aduse Legii nr. 295/2004, în primă fază de către Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului, nr. 26/2008, armele scurte confecționate special pentru a arunca proiectile din cauciuc și armele scurte sau lungi (cu aer comprimat) care pentru aruncarea proiectilului folosesc forța de expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-un recipient şi care nu dezvoltă o viteză a proiectilului mai mare de 220 metri pe secundă au fost trecute în categoria E – arme supuse autorizării și ulterior prin intrarea în vigoare a Legii nr. 117/2011 atât armele sus-menționate cât și armele scurte (pistol sau revolver) confecționate special pentru a produce zgomot sau pentru a împrăștia gaze nocive, iritante sau de neutralizare și respective armele scurte sau lungi (cu aer comprimat) care pentru aruncarea proiectilului folosesc forța de expansiune a aerului comprimat sau a gazelor sub presiune aflate într-un recipient și care dezvoltă o viteză a proiectilului mai mare de 220 m/s au fost încadrate în categoria armelor supuse autorizării, categoria C.

Actele normative menționate anterior stipulează că: „La împlinirea termenului de şase luni de la data intrării în vigoare, certificatele de deținător ale posesorilor armelor neletale prevăzute anterior, care nu și-au îndeplinit obligația de înscriere a armelor în permisul de armă, conferă titularilor doar un drept de deținere a armelor înscrise în acest document”.

Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase aduce la cunoștință posesorilor certificatelor de deținător următoarele: „Posesorii armelor neletale au obligația să ia toate măsurile necesare pentru păstrarea armelor la domiciliu, reședință sau, după caz, la locul de rezidență, astfel încât să nu permită accesul persoanelor neautorizate la acestea și să nu existe pericol de vătămare corporală accidentală. Titularul dreptului de deținere sau, după caz, de port și folosire, este obligat să păstreze armele letale și munițiile acestora la domiciliul sau la reședința menționată în permisul de armă, în dulapuri sau casete metalice special amenajate, fixate în perete sau în pardoseală, încuiate și asigurate, astfel încât să nu permită accesul persoanelor neautorizate. Titularul dreptului de deținere a unei arme letale poate fi autorizat, la cerere, de către structura de poliție competentă în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau, după caz, reședința să folosească într-un poligon autorizat, în condițiile legii, armele de vânătoare, de tir ori de colecție”.