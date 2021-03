Astăzi dimineață, polițiștii din cadrul Inspectoratelor de Poliție Giurgiu, Ilfov, Argeș, Călărași, Dolj, Dâmbovița și Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Giurgiu, au pus în executare 32 de mandate de percheziție domiciliară la locuinţele unor persoane bănuite că se ocupă cu prelucrarea și comercializarea de tutun de fumat, deținut în afara antrepozitului fiscal.

Din datele și probele administrate în cauză a rezultat că aceștia au ca preocupări achiziționarea de tutun brut (foi) din Republica Bulgaria și de la persoane din zona de sud a României care se ocupă cu cultivarea de tutun, pe care îl prelucrează în mod clandestin în tutun de fumat, folosind diferite instalații artizanale (mori de tocat, cazane de fierbere etc.) și îl comercializează prin intermediul anunțurilor postate în mediul on-line.

Totodată polițiștii au ridicat de la un număr de cinci oficii poștale și o firmă de curierat documente privind expediția tutunului și sumele încasate ramburs.

Pe numele a 20 de persoane au fost emise mandate de aducere, acestea fiind conduse la sediul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Giurgiu – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice pentru activități procedurale.

În cauză se efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal constituit sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de producerea de produse accizabile care intră sub incidența regimului de antrepozitare în afara unui antrepozit fiscal autorizat de către autoritatea competentă, deținerea de către orice persoană în afara antrepozitului fiscal sau comercializarea pe teritoriul României a produselor accizabile supuse marcării, fără a fi marcate sau marcate necorespunzător ori cu marcaje false peste un kilogram de tutun de fumat și fals în înscrisuri sub semnătură privată.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale, Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei și Direcției Generale a Vămilor.