Perioada de înscriere pentru cele 60.000 de permise de transport feroviar oferite tinerilor europeni se va încheia pe 26 octombrie

Comisia Europeană (CE) a furnizează, în cadrul inițiativei DiscoverEU, permise gratuite pentru transportul feroviar unui număr de 60.000 de europeni cu vârste cuprinse între 18 și 20 de ani.

Perioada de înscriere pentru a călători în 2022, Anul european al tineretului, se va încheia în data de 26 octombrie 2021, la ora 12:00.

Vicepreședintele pentru promovarea modului de viață european, Margaritis Schinas, a declarat: „În ultimele 18 luni, într-un adevărat spirit de solidaritate, tinerii noștri și-au sacrificat momente prețioase și definitorii din viața lor. Sunt încântat de faptul că, prin cele 60.000 de permise de călătorie cu trenul oferite, Comisia dă astăzi un puternic impuls mobilității la nivel european. Dezvoltarea mobilității și a oportunităților la nivel european va fi, de asemenea, stimulată prin programul Erasmus+, dar și prin numeroase alte inițiative care vor avea loc în 2022 în cadrul Anului european al tineretului”.

Mariya Gabriel, comisarul pentru inovare, cercetare, cultură, educație și tineret, a declarat: „Îmi face o mare plăcere să lansez această nouă rundă a inițiativei DiscoverEU pentru a da unui număr de 60.000 de tineri șansa de a descoperi bogăția continentului nostru. În spiritul desemnării de către Comisie a anului 2022 drept An european al tineretului, DiscoverEU revine în forță, oferindu-le din nou tinerilor ocazia de a călători cu trenul pentru a-și lărgi orizonturile, de a învăța, de a-și îmbogăți experiențele și de a se întâlni, călătorind, cu alți tineri europeni, începând din martie 2022”.

Această rundă de înscrieri este deschisă tinerilor europeni născuți între 1 iulie 2001 și 31 decembrie 2003. În mod excepțional, se pot înscrie și tineri în vârstă de 19 și 20 ani, deoarece rundele dedicate lor au fost amânate din cauza pandemiei de Covid-19.

Tinerii selectați pot călători din martie 2022 până în februarie 2023 pentru un număr de maximum 30 de zile. Întrucât evoluția pandemiei rămâne incertă, tuturor călătorilor li se vor oferi rezervări flexibile prin intermediul unui nou permis de călătorie mobil. Data plecării poate fi modificată până în momentul deplasării. Permisele de călătorie mobile au o valabilitate de un an. CE recomandă tuturor călătorilor să verifice eventualele restricții de călătorie pe site-ul Reopen.

Tinerii cu nevoi speciale sunt ferm încurajați să participe la DiscoverEU. Comisia Europeană va pune la dispoziția lor informații și sfaturi și va acoperi costurile asistenței speciale reprezentate, de exemplu, de o persoană însoțitoare, de un câine de asistență etc.

Câștigătorii pot călători singuri sau cu un grup de până la cinci persoane (toate trebuie să aibă vârsta necesară pentru a fi eligibile). Pentru a promova mobilitatea sustenabilă, contribuind astfel la realizarea obiectivelor Pactului verde european, participanții la DiscoverEU vor călători în principal cu trenul. Cu toate acestea, pentru a se asigura un acces larg pe întregul teritoriu al UE, participanții vor putea să utilizeze și alte mijloace de transport, cum ar fi autocarul sau feribotul, sau, în mod excepțional, avionul. Acest lucru va garanta că tinerii care locuiesc pe insule sau în regiuni îndepărtate vor avea și ei șansa de a participa la această inițiativă.

Fiecărui stat membru i se alocă un număr de permise de călătorie, în funcție de populația sa, ca proporție din populația totală a Uniunii Europene.

Context

CE a lansat DiscoverEU în iunie 2018, în urma unei propuneri a Parlamentului European. Această inițiativă a fost integrată oficial în noul program Erasmus+ 2021 – 2027.

DiscoverEU conectează mii de tineri, construind o comunitate în întreaga Europă. Participanții care nu se cunoșteau până atunci au intrat în contact pe platformele de comunicare socială, au făcut schimb de informații sau au oferit sfaturi privind atracțiile locale, au format grupuri pentru a călători dintr-un oraș în altul sau au locuit acasă la alți participanți.

În perioada 2018 – 2019, 350.000 de candidați s-au înscris pentru un total de 70 000 de permise de călătorie disponibile: 66 % dintre aceștia au călătorit pentru prima dată cu trenul în afara țării lor de reședință. Pentru mulți dintre ei, a fost și prima dată când au călătorit fără părinți sau adulți însoțitori, iar majoritatea au afirmat că au devenit mai independenți. Experiența DiscoverEU le-a oferit posibilitatea de a înțelege mai bine alte culturi și istoria Europei, dar și de a-și îmbunătăți competențele lingvistice. Două treimi dintre ei au declarat că nu și-ar fi putut plăti permisul de călătorie dacă n-ar fi existat inițiativa DiscoverEU.

Începând din 2018, foștii și viitorii călători DiscoverEU formează o comunitate diversă și implicată care se întâlnește online și offline pentru a-și împărtăși experiențele.

Participanții sunt invitați să devină ambasadori DiscoverEU pentru a promova inițiativa. De asemenea, ei sunt încurajați să îi contacteze pe colegii participanți prin intermediul grupului online DiscoverEU oficial, pentru a face schimb de experiență și de sfaturi, în special cu privire la experiențele culturale sau la modul de a călători digital și sustenabil.

Pentru a se înscrie, candidații eligibili trebuie să completeze un chestionar cu variante multiple de răspuns care testează cunoștințele generale despre Uniunea Europeană și alte inițiative ale UE destinate tinerilor. Printr-o întrebare suplimentară, candidații sunt invitați să facă o estimare a numărului de persoane care se înscriu în această rundă. Cu cât estimarea este mai apropiată de răspunsul corect, cu atât mai multe puncte primesc participanții. Acest lucru va permite Comisiei Europene să realizeze un clasament al candidaților. CE va oferi permise de călătorie solicitanților în funcție de clasament, până la epuizarea biletelor disponibile.