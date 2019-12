Ieri, la ora 11:00, în Sala Presei Odobesciană a Bibliotecii Județene „Alexandru Odobescu” din Călărași a avut loc o expoziție de desene realizate de elevii Școlii Gimnaziale „Tudor Vladimirescu” alături de îndrumătoarea lor, profesoara de desen Amelia Dincă, și cu sprijinul Nicoletei Popa, directoarea adjunctă a școlii. Evenimentul a avut loc în prezența Simonei Calciu, reprezentant animație culturală în cadrul bibliotecii.

Mai mult de o sută de copiii de la clasele a V-a și până la a VIII-a au realizat desene în creion sau acuarelă, având ca temă principală perioada anotimpului rece, însă au putut fi admirate și lucrări cu alte teme inspirate din imaginația celor mici.

Primele cuvinte cu privire la acest eveniment le-a avut cea care i-a sprijinit pe copii să își urmeze această pasiune, profesoara Amelia Dincă: „Sunt elevi care vin și la cercul de pictură sâmbătă, la Școala 5, de la Școala ‘Tudor Vladimirescu’. Noi am vrut să facem o expoziție legată de sărbătorile de iarnă, însă ei au avut și desene frumoase din timpul semestrului, astfel încât am încercat să punctăm activitatea lor. Fiecare s-a exprimat liber, unii s-au adaptat foarte ușor l-a tematică, alții, sub îndrumarea mea, au încercat să scoată compoziții mai vibrate, mai dinamice; și am reușit, până la urmă, să închegăm această expoziție. Îi felicit pe copii că s-au antrenat în activitățile acestea artistice, în exdpozițiile pe care noi le facem în fiecare semestru”.

Directoarea adjunctă a școlii, Nicoleta Popa, a avut și ea un mesaj apreciativ adresat elevilor: „În primul rând, vreau să mulțumesc copiilor pentru că sunt tot timpul receptivi la tot felul de activități, chiar și pregătire la română și la matematică. (…) Mă bucur că avem ocazia să ne mai destindem cu aceste ocazii și, mai ales, să ne bucurăm puțin mai mult sau în plus pentru că ne aflăm într-o perioadă încărcată de evenimente și, cu siguranță, culminează cu cel mai important eveniment – Nașterea lui Iisus Hristos. Mă bucur că în desenele voastre se regăsesc simboluri specifice Crăciunului. Mulțumesc bibliotecii, care ne este partener real de fiecare dată, la orice eveniment al Școlii Gimnaziale ‘Tudor Vladimirescu’. Recunoștința este maximă pentru că, de fiecare dată când avem nevoie, suntem aici ca la noi acasă!”.

Într-adevăr, Biblioteca Județeană „Alexandru Odobescu” este un sprijin pentru orice manifestare culturală, fie că este vorba de desene realizate de elevi, caricaturi sau alte tipuri de evenimente cu caracter mai mult sau mai puțin didactic. Pentru a încuraja consumul de cultură, această instituție este deschisă de marți până vineri, între orele 8 dimineața și 8 seara, luni între orele 12:00 și 20:00, dar și sâmbătă dimineața, de la ora 9:00 până la ora 13:00.

„Vrem ca fiecare vizitator să se simtă ca acasă” sunt cuvintele cu care Simona Calciu, reprezentatul Bibliotecii Județene „Alexandru Odobescu”, îi invită pe doritori să calce pragul camerelor primitoare ale clădirii și să răsfoiască colecția de cărți.

Elevii care au expus sunt următorii: Andreea Gabriela Tăbăcariu, Iulia Simion, Alexandru Rodean, Gabriela Nicu, Crina Denisa Călin, Larisa Drăgan, Andrei David Ianache, Teodor Sebastioan Andrei Butoi, Armenica Cheptine, Elena Paraschiv – Uceanu, Eduard Drăguțu, George Pătran, Ionela Gabriela Ion, Alberto Borlan, Cristian Corban, Ștefan Petcu, Laurențiu Anghel, Ionuț Alexandru, Andrei Barbu, Simona Nedelcu, Larisa Drăgan, Andreea Constantin, Mary Louise Roșca, Cristina Stancu, Paula Postelnicu, Andra Scurtu, Marian Florian Morcov, Luca Patronie, Andreea Carmen Ciupercă, Maria Cristina Iordache, Alexandra Frangulea, Bogdan George Oprea, Ioan Răzvan Andrei Trandafir, Mădălin Tudor, Roxana Vană, Robert Laurențiu Barbu, Ana Maria Nicola Enache, Fabian Matache, Florin Daniel Crețulescu, Ionuț Costin Mihai, Ana Maria Marin, Denisa Alexandru, Denis Mănescu, Bianca Maria Mureșanu, Andreea Emilia Bostan, Richard Dragomir, Andreea Miu, Mircea Sebastian Militaru, Laura Panait, Giulia Maria Popa, Alexandra Dumitru, Ștefania Bucșa-Miron, Raluca Cheptine, Eva Pascu, Raluca Ștefania Simion, Miruna Ghelase, Mihai Achim, Denisa Alexandra Dumitru, Irina Valentina Vișan, Ștefania Cristea, Raul Alexandru Munteanu, Sofia Bufi, Alexandru Ionuț Moise, Adi Iancu, Denis Gabriel Duță, Maria Tăbăcariu, Cristian Vlentin Turca, Andrei Ion, Mihaela Florentina Roșu, Maria Felicia Dulgheru, Bianca Maria Ioniță, Patric Barbu, Cristian Costache, Mario Miu, Alexia Dima, Maria Gojgău, Cristiana Elena Dinu, Alin Vali Răducan, Eduard Mihai Axinte, Adina Gabriela Trion, Victoria Mirela Petrache, Ștefan Alin Ion, Mirel Ivașcu, Florin Ivașcu, Alexandra Tudorache, Călin Răduță, Romeo Cristian Curt, Gherasim Tănase, Marina Ene, Ana Nuțu, Miruna Andreea Frățilă, Daniel Marin, Ștefan Antonio Petcu, Florin Daniel Crețulescu, Raluca Simion, Andreea Buzea, Ionela Narcisa Dumitru, Alexia Ioana Preda, Emil Alex Ghiță, Vâlceanu Paraschiv, Bianca Dragne, Mihnea Șerban, Andrei Stan, Elisabeta Pârvu, Andrei Eduard Avram, Luca Patronie, Robert Laurențiu Barbu, Rareș Bogdan, Maria Ioniță, Delia Ștefania Simion, Petronel Chirilă, Laura Panait, Alexandru Stoian, Alex Moroianu, Gabriel Vlăduț Purice, Leonard Barbu, Mihăiță Nicușor Anton, Andreea Nedelcu, Sabin Dumitru, Marina Ene, Ana Maria Florea, Andreea Tăbăcariu și Ana Ilia.

Expoziţia este deschisă până la sfârşitul anului.