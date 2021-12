Pompierii călărăşeni au desfăşurat o nouă campanie umanitară – „De Crăciun dăruieşte un zâmbet!”

În pragul Crăciunului, pompierii călărăşeni au dăruit și au făcut-o cu toată dragostea. A devenit o tradiție a pompierilor militari călărăşeni, să dăruiască şi să aducă un strop de bucurie copiilor cu mai puţine posibilităţi materiale din familii nevoiaşe în preajma Crăciunului.

„Și în acest an, am poposit pentru puțină vreme, în casele câtorva familii și am înseninat feţele unor copii minunați, care s-au bucurat din tot sufletul pentru că cineva s-a gândit şi la ei. Am vizitat în acest sfârşit de an mai mulţi copii cu rezultate bune la învățătură, care, în ciuda situațiilor materiale precare, pe care le au acasă, continuă să persevereze şi să treacă peste greutăţi cu fruntea sus. Unii dintre ei sunt crescuți doar de bunici și nu au posibilitatea să se bucure de prezența, afecțiunea și dragostea mamei sau a tatălui, ca toți ceilalți copii! Unii micuţi sunt în plasament şi abia acum încep să înţeleagă frumuseţea sărbătorilor de iarnă petrecute altfel decât aşa cum le știau până acum. Pentru unii poate Moşul întârzia în acest an pentru că părinţii lor sau aparţinătorii aveau prea puţine posibilităţi materiale de a le pune sub brăduţ o jucărie şi nişte dulciuri. Am încercat noi, pompierii, să le descrețim un pic frunțile, i-am bucurat cu mici daruri și pacheţele constând în dulciuri și jucării! Noi ne-am bucurat de fiecare ‘Mulţumesc!‘ rostit astăzi de cei care ne-au primit şi ne-au lăsat să le trecem pragul”, a declarat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Ştirbei” al judeţului Călăraşi, plutonier adjutant şef Ştefan-Ovidiu Tătăranu.