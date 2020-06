Postul Sfinţilor Apostoli Petru și Pavel începe anul acesta pe 15 iunie. Acest post este cunoscut în popor sub denumirea de Postul Sâmpetrului. Este rânduit de Biserică în cinstea celor doi apostoli și în amintirea obiceiului lor de a posti înainte de a întreprinde acte mai importante (Fapte 13, 2 și 14, 23). Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel era numit în vechime Postul Cincizecimii, datorită darurilor Sfântului Duh, care s-au pogorât peste Sfinții Apostoli.

Vechimea Postului Sfinților Apostoli Petru și Pavel

Primele mărturii despre Postul Apostolilor Petru și Pavel le avem din secolul al IV-lea, în Constituțiile Apostolice. Mai târziu vom găsi informații despre acest post la Sfântul Atanasie cel Mare, Teodoreț, episcopul Cirului și Leon cel Mare. Potrivit cercetătorilor, acest post era ținut la început numai în cercurile monahale și abia mai târziu s-a extins și la credincioși.

Durata Postului Sfinților Apostoli Petru și Pavel

Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel nu are o durată fixă, deoarece începutul lui este în funcție de dată variabilă a Sfintelor Paști. Acest post începe în lunea după Duminică Tuturor Sfinților, prima duminică după Rusalii – Pogorârea Sfântului Duh. Ținând seama că menținem Pascalia calendarului neîndreptat, Sfintele Paști se pot sărbători între 4 aprilie și 8 mai. Astfel, se poate întâmpla ca Duminica Tuturor Sfinţilor să fie după 29 iunie și Postul Sfinților Petru și Pavel să se desființeze. Așa s-a întâmplat în anii 1945 și 1956, când Învierea a fost prăznuită pe 6 mai. În cele două cazuri, Sfântul Sinod a hotărât să se țină trei zile dinaintea sărbătorii Sfinților Apostoli. O situație similară am avut și în anul 1983, când am sărbătorit Sfintele Paști pe 8 mai, iar Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel a fost numai de două zile, 27 – 28 iunie.

În 2019, Postul Sfinților Apostoli nu a mai început în lunea de după Duminica Tuturor Sfinților, ci pe 22 iunie. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a decis ca Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel să aibă măcar şapte zile chiar dacă, în baza calculelor Pascaliei, el ar dura mai puțin de o săptămână. Această decizie a Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române cu nr. 5721 din 10 iunie 2015 este menționată în Anuarul Liturgic și Tipiconal pe anul 2019, apărut la Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă.

Regulă spre a afla durata Postului Sfinților Apostoli Petru și Pavel

Pentru a afla durata Postului Sâmpetrului din orice an, se folosește următoarea regulă: câte zile sunt de la data Învierii (inclusiv) din anul respectiv până la 3 mai, atâtea zile ține postul.

Dezlegare la peşte în Postul Sfinților Petru și Pavel

În Postul Sfinților Petru și Pavel, în zilele de luni, miercuri și vineri consumăm hrană fără ulei, marți și joi avem dezlegare la hrană gătită cu untdelemn, iar sâmbătă și duminică se mănâncă peşte. Avem dezlegarea la peşte și pe 24 iunie, atunci când sărbătorim Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. Dezlegarea la peste avem și luni, marți și joi, numai dacă în aceste zile prăznuim un sfânt cu doxologie mare și cu cruce neagră în calendar. Când o astfel de sărbătoare cade miercuri sau vineri se dezleagă la untdelemn și vin. Dacă sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel cade miercuri sau vineri, se face dezlegare la peşte, vin și ulei.

În perioada acestui post, ca și în cazul celorlalte posturi din cursul anului bisericesc, nu se fac nunți, pentru că postul nu este compatibil cu petrecerile care însoțesc de regulă nunțile. (sursa: https://www.crestinortodox.ro)