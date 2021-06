Copiii de la grupele „Buburuzele” și „Minionii” din cadrul Grădiniței cu Program Prelungit „Țara Copilăriei” Călărași au desfăşurat marţi, 15 iunie, o activitate dedicată Zilei Mondiale a Vântului. Tema evenimentului a fost „Morișca de vânt și Zmeul”

Preşcolarii au construit moriști de vânt folosind-se de achizițiile dobândite anterior şi s-au bucurat să înalţe zmeie. Micuţii au manifestat curiozitate și interes pentru experimentare și învățare, şi-au demonstrat creativitatea prin activități practice, au realizat activități simple de investigare a mediului folosind metode specifice şi au identificat elemente caracteristice unor fenomene ale naturii.

Prin această activitate, copiii şi-au îmbogățit cunoștințele referitoare la impactul pe care îl are vântul asupra activității umane, beneficii – pagube.

Vântul, ca orice fenomen al naturii, poate fi prietenul, ajutorul omului sau poate provoca distrugeri importante. Astăzi, Vântul este sărbătorit la nivel mondial pentru capacitatea sa

de a dărui energie. De-a lungul timpului, omul a știut cum să folosească această energie a vântului (energie eoliană) în favoarea sa, construind morile de vânt (care cu timpul au dispărut).

În fiecare an, pe 15 iunie, mii de evenimente sunt organizate în întreaga lume.

Românii sărbătoresc Ziua Vântului organizând în fiecare an evenimente care au menirea de a aduce în conștiința celor direct interesați și publicului larg beneficiile folosirii potențialului eolioan de care țara noastră dispune.

„Noi, preșcolarii din Țara Copilăriei Călărași, de Ziua Mondială a Vântului, ne-am făcut singuri moriști, pe care le-am folosit în diverse jocuri outdoor. De asemenea, am descoperit că, dacă vântul adie ușor, atunci este momentul perfect pentru a înălța zmeie. Și chiar am reușit să facem zmeul să zboare și să danseze!”, a declarat profesorul coordonator Daniela Soare.