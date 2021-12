Primăria Călărași a depus în cadrul PNI „Anghel Saligny” proiecte care vizează, printre altele, și modernizarea străzilor din cartierele Mircea Vodă și Măgureni

Primarul Marius Dulce a anunțat zilele trecute că Primăria Municipiului Călărași a depus, în cadrul Programului Național de Investiții (PNI) „Anghel Saligny”, la Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației proiecte în valoare de 102 milioane lei care vizează, printre altele, și modernizarea străzilor din cartierele Mircea Vodă și Măgureni.

„Municipiul Călărași are nevoie, în continuare, de investiții în modernizarea și extinderea infrastructurii stradale. Am stabilit deja proiectele care vor prinde contur, începând cu anul viitor, utilizând în mod judicios atât resursele locale cât și cele naționale. În cadrul Programului Național de Investiții ‘Anghel Saligny‘ am depus la Ministerul Dezvoltării proiecte în valoare de 102 milioane lei care vizează, printre altele, și modernizarea străzilor din cartierele Mircea Vodă și Măgureni. De asemenea, am elaborat fișele de proiecte pe care le propunem spre finanțare prin PNRR, POR 2021-2027 și Interreg VI A România – Bulgaria, program finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională care își propune îmbunătățirea dezvoltării zonei de graniță româno-bulgare în perioada 2021 – 2027. Suntem încrezători că vom finaliza tot ceea ce ne-am propus”, a declarat primarul municipiului Călărași, Marius Dulce.