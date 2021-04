În data de 16 aprilie 2021, Primăria Municipiului Călărași a fost gazda unei întâlniri preliminare de prezentare a proiectului DANUrB+ (DANube Urban Brand + Building Regional and Local Resilience through the Valorization of Danube’s Cultural Heritage), organizată de Facultatea de Urbanism – UAUIM în parteneriat cu Asociația pentru Tranziție Urbană – ATU.

La această întâlnire au participat Marius Dulce, primarul municipiului Călărași, Florin Rădulescu din cadrul Serviciului Municipal pentru Promovarea Patrimoniului Local – Muzeul Municipal Călărași și reprezentanți ai consorțiului, Angelica Stan, Mihaela Hărmănescu și Sorin Manea (Facultatea de Urbanism, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”) și Andra-Mitia Dumitru (ATU).

Municipiul Călărași este partener strategic asociat consorțiului acestui proiect, alături de alte municipalități situate pe Dunăre, atât din țară cât și din străinătate.

Temele dezbătute au vizat modalitatea de implicare a actorilor locali din Călărași și dezbaterea oportunităților de colaborarece ce pot fi dezvoltate în etapele ulterioare ale proiectului DANUrB+, proiecte legate de valorificarea patrimoniului local, educație și acțiuni comunitare. De asemenea, echipa consorțiului, însoțită de Florin Rădulescu, a făcut o documentare în oraș pentru viitoarele proiecte.