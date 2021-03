În data de 23 martie, primarul municipiului Călărași, Marius Dulce, a chemat în sala de ședințe reprezentanți ai Poliției Locale, împreună cu directorul acesteia, pentru a oferi câte o diplomă și o plachetă omagiativă celor doi polițiști care i-au prins pe tinerii care, în 22 ianuarie 2021, au ucis un bătrân în vârstă de 95 de ani din cartierul Livada.

Patrula mixtă care i-a identificat pe cei doi infractori era formată din experimentatul polițist local Săndel Prisneanu și tânăra Erika Dănciulescu, din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Călărași, Biroul de Ordine Publică a Municipiului Călărași. Spiritul de observație al acestora a dus la prinderea celor doi atacatori, care aveau urme de sânge pe haine.

Subiectul a ajuns în atenția publică în urmă cu o săptămână, când Sindicatul Europol a postat un mesaj conform căreia tânăra polițistă a primit un certificat de apreciere din partea IPJ Călărași pentru profesionalismul și curajul de care a dat dovadă. În mesaj nu era menționat în niciun fel colegul acesteia de patrulă, polițistul local Săndel Prisneanu.

Ulterior mediatizării subiectului, Instituția Prefectului i-a invitat pe cei doi pentru ca prefectul Valentin Barbu să le poată mulțumi personal. Apoi și Primăria Municipiului Călărași a ținut să îi omagieze. Tânăra polițistă nu a putut fi prezentă la aceste evenimente.

Marius Dulce ar vrea să organizeze în fiecare an o festivitate de premiere a polițiștilor cu rezultate deosebite: „M-am gândit, în urma evenimentelor care s-au derulat, să începem ca, în fiecare an, să monitorizăm activitatea polițiștilor locali și cel puțin o dată pe an să creăm un eveniment prin care să îi stimulăm și să îi dăm drept exemplu de bună practică. Plachete, diplome avem. Din păcate, să dăm și o primă nu ne permite legislația. Ar fi bine ca guvernul să lase sporurile. Începând de astăzi o să facem acest eveniment de apreciere colegială. Pentru că ați fost un echipaj mixt, nu puteam să uităm de colega domnului Prisneanu, domnișoara Erika Dănciulescu, care din păcate astăzi nu a putut să vină, am înțeles că merge la anumite analize la Craiova. Văd că nimeni de la Poliția Națională nu a binevoit să vină”.

Emoționat, polițistul local Săndel Prisneanu a spus doar următoarele cuvinte: „Le pot spune doar să fie mândri că poartă uniforma (Poliției Locale, n.r.) și să își facă serviciul cum trebuie, vor veni și rezultatele.”

Directorul Poliției Locale Călărași, Daniel Anghel, a transmis și el un mesaj pentru cei prezenți: „Mulțumim pentru recunoașterea meritului colegului nostru Prisneanu Săndel! Vreau să știți că nu este un caz singular, vreau să le mulțumesc tuturor colegilor pentru activitatea pe care ați depus-o în toată această perioadă de când a început starea de urgență, starea de alertă. Dumneavoastră ați intrat în contact direct cu cei care erau presupus bolnavi sau chiar erau bolnavi. Vreau să vă mulțumesc pentru că, pe lângă această activitate laborioasă dedicată limitării acestei pandemii, ați recurs și la activitățile specifice Poliției Locale cu rezultate semnificative – mă refer la activitatea de ordine și liniște publică, comerț stradal, disciplină în construcții, activitățile de circulație de pe raza municipiului. Rezultatele se văd în fiecare raport de activitate pe care îl studiez zilnic.”