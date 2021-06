Primăria Municipiului Călărași s-a alăturat campaniei „Vinerea Verde”. Sub sloganul „STOP! Azi mașina stă pe loc!” se încurajează utilizarea transportului alternativ de către angajații din instituțiile publice în scopul reducerii poluării și, implicit, a emisiilor de carbon. Mașina reprezintă una din cauzele poluante cele mai periculoase, fiindcă emisiile au loc la nivelul solului, aproape de oameni.

În acest sens, Primăria Călărași invită cât mai mulți locuitori să se alăture acestei campanii și să aleagă metode alternative de transport mai puțin poluante sau chiar cu emisii zero în fiecare zi de vineri.

„Vinerea Verde” își propune ca până la sfârșitul acestui an, cel puțin unul din patru angajați să vină în ultima zi lucrătoare a săptămânii la serviciu pe jos, cu bicicleta sau cu transportul în comun și să renunțe astfel, pentru o zi, la autoturismul personal.