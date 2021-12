Primăria Municipiului Oltenița a anunțat programul activităților în „Parcul lui Moș Crăciun” din Oltenița, din perioada 9 – 24 decembrie

În seara magică de Moș Nicolae, Crăciunițele Colegiului Național „Neagoe Basarab” din municipiul Oltenița le-au oferit copiilor prezenți la inaugurarea „Parcului lui Moș Crăciun” momente de bucurie, invitându-i să participe la diverse jocuri interactive. Străduința celor mici a fost răsplătită cu dulciuri și cu fotografii.

Totodată, Primăria Municipiului Oltenița a anunțat calendarul activităților în „Parcul lui Moș Crăciun” din perioada 9 – 24 decembrie, care este următorul: joi, 9 decembrie: 16:30 – jocuri interactive (Colegiul Național „Neagoe Basarab” – Alexia-Adriana Vodă, Alexandra Catrina (clasa a X-a D); 19:00 – teatru de improvizație, magie (Colegiul Național „Neagoe Basarab” – David Gureșoae, Florin Pietrușel (clasa a XI-a D); vineri, 10 decembrie: 18:30 – dans (Colegiul Național „Neagoe Basarab” – Roberta Brighilă (clasa a XII-a B, Sara Dicu (clasa a IX-a A); duminică, 12 decembrie: 17:30 – desene pe baloane (Colegiul Național „Neagoe Basarab” – Andreea Năstase, Andreea Stancu (clasa a X-a C); luni, 13 decembrie: 16:00 – 18:00 – vernisaj „Iarna de Poveste” (Clubul Copiilor – coordonator Maria Maria); 17:00 – 18:00 – colinde, karaoke, atelier decorațiuni pentru bradul de Crăciun, foto studio cu recuzita de Crăciun, jocuri interactive pentru copii (Școala Gimnazială „Alexandru Vlahuță”); 17:00 – 20:00 – colinde, dans, karaoke (Liceul Tehnologic „Ion Ghica”); 18:30 – cântece/colinde (Colegiul Național „Neagoe Basarab” – Jacqueline Ticărău, Teodora Catrina, Eliza Ușurelu (clasa a X A); marți, 14 decembrie: 17:00 – 18:00 – colinde, karaoke, atelier decorațiuni pentru bradul de Crăciun, foto studio cu recuzita de Crăciun, jocuri interactive pentru copii (Școala Gimnazială „Alexandru Vlahuță”); 17:00 – 18:00 – colinde (Școala Gimnazială „Spiru Haret” – nouă grupe/clase); 17:00 – 20:00 – colinde, dans, karaoke (Liceul Tehnologic „Ion Ghica”); miercuri, 15 decembrie: 17:00 – 18:00 – colinde, karaoke, atelier decorațiuni pentru bradul de Crăciun, foto studio cu recuzita de Crăciun, jocuri interactive pentru copii (Școala Gimnazială „Alexandru Vlahuță”); 17:00 – 18:00 – colinde (Școala Gimnazială „Spiru Haret” – nouă grupe/clase); 17:00 – 20:00 – colinde, dans, karaoke (Liceul Tehnologic „Ion Ghica”); 18:00 – chitară și voce (Colegiul Național „Neagoe Basarab” – Roberta Sandu, Alexandra Dinu (IX A); 18:30 – jocuri interactive (Colegiul Național „Neagoe Basarab” – Karina Dorobanțu, Maria Gheorghe (clasa a X-a C); joi, 16 decembrie: 17:00 – 18:00 – colinde (Școala „Spiru Haret” – nouă grupe/clase); 17:00 – 20:00 – vernisaj „Iarna de Poveste” (Clubul Copiilor – coordonator Maria Maria); 17:00 – 20:00 – colinde, dans, karaoke (Liceul Tehnologic „Ion Ghica”); 18:30 – jocuri interactive (Colegiul Național „Neagoe Basarab” – Karina Dorobanțu, Maria Gheorghe (clasa a X-a C); vineri, 17 decembrie: 14:00 – 17:00 – concurs de șah (Clubul Copiilor – coordonatori profesoarele Cristina Drăgan, Niculae Eftene); 15:00 – ghicitori și povestiri cu tâlc (Colegiul Național „Neagoe Basarab” – Sofia Radu, Mara Stoiciu, Darya Lazăr, Teodora Aliman (clasa a VI-a B); 17:00 – 18:00 – colinde (Școala Gimnazială „Mircea Eliade” – șase grupe/clase); 17:00 – 18:00 – colinde (Școala Gimnazială „Spiru Haret” – nouă grupe/clase); 17:00 – 19:00 – flashmob și dansuri (Clubul Copiilor – coordonator Vali Stanciu); 17:00 – 20:00 – colinde, dans, karaoke (Liceul Tehnologic „Ion Ghica”); 17:00 – 20:00 – tradiții/colinde (Liceul Tehnlogic „Nicolae Bălcescu” – doi Moși de brezaie, două crăiese, o Crăciuniță, grupul de Jieni ); 19:00 – Teatru de improvizație, magie (Colegiul Național „Neagoe Basarab” – David Gureșoae, Florin Pietrușel (clasa a XI-a D); sâmbătă, 18 decembrie: 10:00 – 14:00 – atelier creativ „Felicitari” (Clubul Copiilor – coordonator – Ecaterina Mitran); 10:00 – 14:00 – vernisaj „România, țara mea frumoasă” (Clubul Copiilor – coordonator Ecaterina Mitran); 17:00 – 18:00 – colinde (Școala Gimnazială „Mircea Eliade” – șase grupe/clase); 17:00 – 18:00 – colinde (Școala Gimnazială „Spiru Haret” – nouă grupe/clase); 17:00 – 20:00 – tradiții/colinde (Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu” – doi Moși de brezaie, două crăiese, o Crăciuniță, grupul de Jieni); 18:30 – cântece/colinde (Colegiul Național „Neagoe Basarab” – Jacqueline Ticărău, Catrina Teodora, Eliza Ușurelu (clasa a X-a A); 18:30 – cântece/colinde (Colegiul Național „Neagoe Basarab” – Bianca Nachiu (clasa a X -a A); duminică, 19 decembrie: 17:00 – 18:00 – colinde, karaoke, atelier decorațiuni pentru bradul de Crăciun, foto studio cu recuzita de Crăciun, jocuri interactive pentru copii (Școala Gimnazială „Alexandru Vlahuță”); 17:00 – 18:00 – colinde (Școala Gimnazială „Mircea Eliade” – șase grupe/clase); 17:00 – 18:00 – colinde (Școala „Spiru Haret” – nouă grupe/clase); 17:00 – 20:00 – tradiții/colinde (Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu” – două Moși de brezaie, două crăiese, o Crăciuniță, grupul de Jieni ); luni, 20 decembrie: 17:00 – 18:00 – colinde, karaoke, atelier decorațiuni pentru bradul de Crăciun, foto studio cu recuzita de Crăciun, jocuri interactive pentru copii (Școala Gimnazială „Alexandru Vlahuță”); 17:00 – 18:00 – colinde (Școala Gimnazială „Mircea Eliade” – șase grupe/clase); 17:00 – 18:00 – colinde (Școala Gimnazială „Spiru Haret” – nouă grupe/clase); 17:00 – 20:00 – tradiții/colinde (Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu” – doi Moși de brezaie, două crăiese, o Crăciuniță, grupul de Jieni ); 17:30 – desen pe baloane (Colegiul Național „Neagoe Basarab” – Andreea Năstase, Stancu Andreea (clasa a X-a C); 18:00 – scenetă de Crăciun „Povestea grajdarului”, atelier de creații, colinde, jocuri interactive (Școala Gimnazială „Prof Lucian Pavel”); 20:00 – concert trupa Blackjack (Colegiul Național „Neagoe Basarab”); marți, 21 decembrie: 10:00 – colinde de Crăciun, dans popular – Pandelașul, atelier de realizare decorațiuni pentru bradul de Crăciun (Școala Gimnazială „Alexandru D. Ghica”); 14:00 – 18:00 – expoziție „Arta Fotografică” (Clubul Copiilor – coordonator Laura Stoica); 17:00 – 18:00 – colinde (Școala Gimnazială „Mircea Eliade” – șase grupe/clase); 17:00 – 18:00 – colinde (Școala Gimnazială „Spiru Haret” – nouă grupe/clase); 17:00 – 20:00 – tradiții/colinde (Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu” – doi Moși de brezaie, două crăiese, o Crăciuniță, grupul de Jieni ); 18:00 – 19:00 : Flashmob si dansuri (Clubul Copiilor – coordonator Angelica Lefegiu); 18:00 – colinde Corul Colegiului Național „Neagoe Basarab”; 18:00 – scenetă de Crăciun „Povestea grajdarului”, atelier de creații, colinde, jocuri interactive ( Școala „Prof Lucian Pavel); miercuri, 22 decembrie: 14:00 – 18:00 – flashmob și dansuri (Clubul Copiilor – coordonator Vali Stanciu ); 16:00 – cântece/colinde (Colegiul Național „Neagoe Basarab” – Alexandra Savu (clasa a XI-a A); 17:00 – 18:00 – colinde (Școala Gimnazială „Mircea Eliade” – șase grupe/clase); 17:00 – 18:00 – 20:00 – tradiții/colinde (Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu” – doi Moși de brezaie, două crăiese, o Crăciuniță, grupul de Jieni); 18:00 – scenetă de Crăciun „Povestea grăjdarului”, atelier de creatii, colinde, jocuri interactive (Școala Gimnazială „Prof. Lucian Pavel”); 18:30 – jocuri interactive (Colegiul Național „Neagoe Basarab” – Karina Dorobanțu, Maria Gheorghe (clasa a X-a C); joi, 23 decembrie: 17:00 – 18:00 – colinde (Școala Gimnazială „Spiru Haret” – nouă grupe/clase); 17:00 – 20:00 – tradiții/colinde (Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu” – doi Moși de brezaie, două crăiese, o Crăciuniță, grupul de Jieni ); 18:00 – scenetă de Crăciun „Povestea grajdarului”, atelier de creatii, colinde, jocuri interactive (Școala Gimnazială Gimnazială „Prof Lucian Pavel”); 18:00 – 19:00 – flashmob si dansuri (Clubul Copiilor – coordonator Angelica Lefegiu ); 18:30 – cântece/colinde (Colegiul Național „Neagoe Basarab” – Jacqueline Ticărău, Teodora Catrina, Eliza Ușurelu (clasa a X-a A); 18:30 – cântece/colinde (Colegiul Național „Neagoe Basarab” – Bianca Nachiu (clasa a X-a A); vineri, 24 decembrie: 17:00 – 20:00 – tradiții/colinde (Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu” – doi Moși de brezaie, două crăiese, o Crăciuniță, grupul de Jieni).