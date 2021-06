În data de 23 iunie 2021, începând cu ora 23:00, Primăria Municipiului Olteniţa a efectuat lucrări de dezinsecție pe raza localităţii, respectiv domeniul public (parcuri, străzi etc.). S-au executat două treceri pe fiecare stradă, suprafața totală fiind de 59.205 metri pătraţi.

Tratamentele s-au desfăşurat cu substanţe aprobate de Comisia Naţională pentru Produse Biocide. Au fost folosite două insecticide cu spectru larg de acțiune. Unul este solfac combi nf, care este potrivit pentru tratamente împotriva insectelor târâtoare cât și zburătoare. Are o acțiune de ucidere rapidă, combinată cu o acțiune reziduală prelungită împotriva insectelor şi nu are miros. Insecticidul are efect atât prin contact direct cât și rezidual. Al doilea insecticid este k-othrine SC 25. Acesta este un insecticid lichid concentrat, destinat combaterii insectelor zburătoare și a insectelor târâtoare cu o acțiune reziduală de până la opt săptămâni.

„Rugăm apicultorii din municipiul Oltenița să ia toate măsurile care se impun în vederea protejării familiilor de albine”, au transmis reprezentanţii Primăriei Municipiului Olteniţa.