În data de 16 aprilie 2021, la sediul PNL Călărași, primarii comunelor Dragalina și Jegălia, Marian Stanciu și Aurel Vasile, dar și primarul orașului Budești, Mihai Ilie, au ținut o conferință de presă în care și-au arătat nemulțumirile pe care le au cu privire la faptul că nu au primit deloc buget din partea Consiliului Județean. Aceștia spun că acele sume i-ar fi ajutat pe partea de cofinanțare a proiectelor europene pe care le au în derulare. De asemenea, Aurel Vasile spunea că așteaptă o cooperare a conducătorilor județului cu primarii localităților în ceea ce privește realizarea planurilor de dezvoltare județeană.

Primul care și-a făcut publice nemulțumirile a fost primarul comuneiu Dragalina, Marian Stanciu: „Dacă noi, în această perioadă, nu fructificăm toate oportunitățile de finanțare și de a aduce proiecte, și de a dezvolta localitățile noastre și ‘ne dăm la gioale’ unii altora, nu vom face nimic. S-a terminat campania electorală, a câștigat cine a câștigat la Consiliul Județean, avem guvern, format de partidul din care Vasile Iliuță a făcut parte patru ani. Noi știm să muncim, știm să atragem fonduri europene, în perioada guvernării PSD am reușit, cu greu, să realizăm proiecte și investiții.

Cum ne gândim că repartizăm 1.200.000 de lei pentru o comună cu aproape 2.000 de locuitori?”.

Apoi a luat cuvântul Aurel Vasile, primarul comunei Jegălia: „Consiliul Județean este al județului! Și dacă noi dorim să facem o dezvoltare a județului trebuie s-o facem împreună, să nu ne învrăjbim. N-avem cum să ne supărăm între noi, primarii, pentru că noi, indiferent de culoarea politică, ne împăcăm. Noi vorbim. Eu nu m-aș împrumuta niciodată să fac sediul Prefecturii. Să-l facă orașul! N-am văzut nicio echipă de fotbal din România să aibă ca sponsor consiliul județean. Este primăria. Consiliul județean trebuie să dezvolte comunele din județ! Nu tu, consiliu județean, te ocupi de oraș”.

Nu în cele din urmă, primarul orașului Budești, Mihai Ilie, a vorbit despre conturile blocate ale instituției pe care o conduce și problemele cu operatorul de salubritate: „La ora când am preluat Primăria Orașului Budești aveam datorii de peste 50 de miliarde de lei vechi. Vreau să mulțumesc guvernului actual pentru că m-a ajutat să scap de o parte din acești bani. Problema care mă doare cel mai mult este semnarea cu firma de salubrizare Iridex, care, după părerea mea, a fost un contract abuziv. Am stat și am analizat acest contract, nu știu cum de s-a ajuns la suma de 83.000 de lei pe lună, când în 2017, fostul viceprimar cu atribuții de primar, a semnat un contract pe 54.000 de lei. De două săptămâni și ceva de zile, vreau să vă spun că, după calculele lor, se strângeau în jur de 170 de tone pe lună și acum, de când am venit eu, se strâng în jur de 80 de tone. E o diferență de 90 de tone pe care noi o plătim”.