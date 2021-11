Primarul Marius Dulce continuă vizitele la parohiile din municipiul Călăraşi

Primarul municipiului Călăraşi, Marius Dulce, continuă şirul vizitelor la parohiilor din oraş. De data aceasta primarul s-a aflat la Biserica „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” (Volna), unde a purtat discuţii cu părintele Florinel Popa despre lucrările ce se desfăşoară în acest lăcaş de cult.

„După ce am văzut câte lucruri frumoase se fac la Parohia ‘Sfântul Ierarh Nifon’, următoarea oprire am făcut-o preţ de câteva minute la Biserica ‘Sfinții Împăraţi Constantin şi Elena’ sau biserica de la Volna aşa cum o cunosc toţi călărăşenii. În dialogul purtat cu părintele paroh Florinel Popa, am reiterat sprijinul municipalităţii şi al Consiliului Local pentru susţinerea unor obiective angajate de cei de acolo”, a declarat Marius Dulce.

„În interior am reuşit să mai punem şi noi la punct sistemul de încălzire. Am suplimentat caloriferele, am schimbat centralele. Aici sunt mai mult chestiuni de aranjament, e monument istoric. Am făcut două toalete. Pe de o parte cu ajutorul Consiliului Local, pe de altă parte şi cu ajutorul oamenilor apropiaţi nouă, în special doamna Naghi, care vine, se implică şi ne ajută în mod deosebit. Credem că anul care vine o să reuşim să deblocăm puţin lucrurile, pentru că sunt multe planuri pe care le avem, dar sunt îngreunate puţin de hârtii şi de tot ce trebuie să obţinem ca şi aprobări, ca şi autorizaţii. În primul rând pentru anul următor, ne-am propus să reuşim să terminăm ce am început în curte, o sistematizare a curţii, construirea unui altar de vară, care s-a dovedit atât de necesar în perioada asta şi mai ales aici pentru noi la biserică că suntem într-o zonă aglomerată, într-o zonă foarte circulată. Toate slujbele pe care le făceam în afara bisericii însemna să le facem aproape în intersecţie, că ieşeam în faţa bisericii, asta înseamnă exact la semafor. Unul trecea cu muzica dată tare. Fiecare om cu fel şi fel de comportamente, inadecvate cu momentul slujbei. Şi atunci am zis că pentru momentele astea cum este Boboteaza, cum este Izvorul Tămăduirii, sau momentul Procesiunii care se tot face aici la noi la biserică anual, deja e tradiţie, de şapte-opt ani. Ne dorim să avem spaţiu în curte, pentru că e o curte generoasă, să avem un altar de vară, să avem un loc cu verdeaţă, un loc cu umbră, cu băncuţe, unde oamenii să poată asista la slujbele şi ceremonialul religios în aer liber”, a menționat părintele paroh al Bisericii „Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena” (Volna), Florinel Popa.