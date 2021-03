În data de 23 martie, primarul municipiului Călărași, Marius Dulce, a ținut o conferință de presă în care a vorbit despre proiectele care ar putea fi implementate în oraș prin intermediul Planului Național de Redresare și Reziliență. Acestea s-ar concentra în mare parte pe infrastructură și pe spații de recreere.

Marius Dulce a declarat că municipiul este pregătit pentru PNRR, instituția pe care o conduce având în lucru o serie de studii de fezabilitate. „Este clar că trebuie să acoperim foarte multe zone. Una dintre cele mai importante și lăsate deoparte sunt cartierele de tineri. Acolo avem nevoie de infrastructură, de apă și canal, avem nevoie de infrastructură pietonală, de infrastructură rutieră. În axele Programului Național de Redresare și Reziliență sunt prinse și putem să mergem în zona asta și să dezvoltăm”, informează primarul.

Alte aspecte care poate fi luate în considerare în cadrul PNRR sunt cel ale spațiilor de recreere și cel al energiei verzi. Despre acestea, Dulce spune că „am început deja discuțiile pentru a moderniza locurile de joacă, ba mai mult, cu banii pe care sperăm să-i luăm de la PNRR o să modernizăm toate parcurile din Călărași. O să începem cu parcul Dumbravei pentru că acolo copiii noștri nu trebuie să se joace în acele pietricele și o să dezvoltăm acel parc”.

Marius Dulce declară că dorește construirea unor noi parcuri și ar fi identificat deja spații pentru unele dintre acestea. „Așa cum am promis în campanie și am văzut, lipsesc parcuri în cartierul Măgureni, lipsesc parcuri în cartierul Mircea Vodă. Am identificat locații acolo: un parc cu loc de joacă, un mini-parc, în cartierul Măgureni putem să facem la Școala nr. 6, pentru că are un loc destul de generos acolo, putem să facem o retragere a gardului și să dăm comunității un loc de joacă;

La fel și în cartierul Măgureni, avem un loc generos în spatele Grădiniței Voinicel, putem să-i dăm dublă funcționalitate atât pentru copiii din cartier, cât și pentru cei care sunt la grădiniță.”, a explicat executivul.

„În PNRR sunt foarte mulți bani pentru energie verde, în sensul că se pot anvelopa foarte multe grădinițe, se pot schimba sursele de alimentare cu panouri fotovoltaice, putem merge pe sisteme de încălzire cu pompe de aer-apă.”, completează Marius Dulce.