Primarul municipiului Călăraşi, Marius Dulce, continuă şirul vizitelor parohiilor din oraş.

“Catedrala Sfântul Ierarh Nicolae, cel mai vechi lăcaş de cult din municipiu, are nevoie de sprijinul nostru. În cadrul parohiei a început încă din toamna anului trecut, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, construirea unui Centru Multifuncţional care va cuprinde o sală, bucătărie, hol de primire, grupuri sanitare şi o capelă. Scopul construirii acestui imobil este acela de a găzdui activități sociale, filantropice și culturale cu credincioșii parohiei (socializare, bibliotecă, film, cursuri, meditații gratuite, mese prilejuite de hramul bisericii și de sărbători etc.), precum și utilizarea capelei de către enoriașii centrului vechi al orașului. De la parohul bisericii, părintele Alin Puişor, un om remarcabil, am aflat că acum se lucrează la montarea ferestrelor, urmând apoi să demareze lucrările de apă și canalizare, instalații electrice, termice, sanitare, finisaje interioare, pardoseli, trotuare și amenajarea spațiului verde din curtea bisericii. Primăria şi Consiliul Local vor susţine financiar lucrările, estimate a se finaliza şi cu sprijinul enoriaşilor, donatorilor şi sponsorilor, în cursul anului viitor.” a declarat Marius Dulce.