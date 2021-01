Primarul municipiului Călăraşi, Marius Dulce, a prezentat marţi, 12 ianuarie, în cadrul primei conferinţe de presă susţinută în acest an, principalele obiective finalizate sau care urmează a fi realizate în domeniul infrastructurii rutiere şi pietonale în acest an. Sursele de finanţare a acestor investiţii sunt atât locale cât şi naţionale.

„Am declarat în dese rânduri în campanie, lucru pe care mi l-am asumat şi după preluarea mandatului, Călărașiul are nevoie de infrastructură rutieră și pietonală, reabilitată şi modernizată. După cum probabil aţi văzut, într-un timp scurt am reușit să asfaltăm, cu cei de la Serviciul Public Pavaje şi Spaţii Verzi, undeva, la şase străzi. Am demonstrat, într-o lună și jumătate, că se poate!”, a spus primarul Dulce, care a continuat: „Pentru anul acesta, avem în vedere câteva obiective importante. E vorba de asfaltarea străzilor Luceafărului, tronsonul dintre Panduri și Belșugului, respectiv strada Zefirului, de la Panduri la Nufărului, însemnând carosabilul precum şi trotuarele. Ca să legăm tronsonul cuprins între bulevardul Nicolae Titulescu și Știrbei, intenţionăm să demarăm lucrări de asflatare şi pe strada Borcea, inclusiv parcările. S-a terminat cu licitaţia privind străzile Plevna, Rahova și Viitor. Vom începe cu Plevna întrucât este cea mai lungă şi pe care o vom reabilita anul acesta. Bugetul ce va fi alocat pentru aceste străzi se ridică la suma de 13 milioane de lei, contractul de execuţie al lucrărilor fiind multianual. Strada Plevna ne va costa 4,6 milioane de lei. Anul acesta demarăm şi lucrările pe strada Bucureşti. Am depus documentele la CNI, inclusiv ce ne-au cerut spre completare, pentru a asfalta în cartierul Mircea Vodă. Dacă nu obținem finanțare de la CNI, deşi nu cred că vom întâmpina dificutăţi, vom demara lucrările cu fonduri proprii”.

„Ținta mea este de a asfalta cât mai mult și de a avea trotuare cât mai bune”, a concluzionat primarul municipiului Călăraşi, Marius Dulce.

Contractele semnate sunt pentru următoarele obiective: strada Luceafărului, tronsonul de drum cuprins între străzile Panduri şi Belşugului, lucrările ce se vor executa sunt: frezare pe o suprafaţă de 150 de metri pătraţi, îmbrăcăminte de beton asfaltic BA 16, 4 centimetri, pe o suprafaţă de 4.850 de metri pătraţi, 1.245 de metri liniari (ml) bordură; 25 de bucăţi de capace cămin de ridicat la cotă, valoarea contractului este de 533.632,89 de lei (TVA inclus); strada Zefirului, tronsonul cuprins între străzile Panduri şi Nufărului, reparaţii carosabil, lucrări de executat sunt: 3.887 de metri pătraţi constând în îmbrăcăminte de beton asfaltic BA 16, strat de 4 centimetri, 852 de metri liniari bordură.

Tot pentru noul an 2021, se va acorda finanţare de la bugetul local pentru strada Borcea pentru parcări şi carosabil.

După preluarea mandatului, au fost finalizate lucrările pe strada Stadionului, contract execuţie semnat în data de 21 septembrie 2020. Acestea au constat în: îmbrăcăminte de beton asfaltic BA 16 pe o suprafaţă de 3.200 de metri pătraţi, grosime strat: 5 centimetri, lungime 463 de metri liniari, înlocuiri indicatoare rutiere, marcajul şi trecerile de pietoni, ridicare la cotă a căminelor, montare guri de scurgere.

Lucrări de infrastructură executate de Serviciul Drumuri din cadrul Serviciului Public Pavaje şi Spaţii Verzi, în perioada octombrie – decembrie 2020, sunt următoarele: strada Ciocîrliei, tronson cuprins între străzile Muşeţelului şi Macului, covor asfaltic şi trotuare – suprafaţa de 1.058,4 de metri pătraţi, 159 de tone de asfalt; strada Olteniei, covor asfaltic – suprafaţa de 743,82 de metri pătraţi, 96 de tone de asfalt; strada Miron Costin, tronson cuprins între străzile Turturelelor şi Varianta Nord, covor asfaltic – suprafaţă de 2.168,55 de metri pătraţi, 432 de tone de asfalt;

parcare Varianta Nord, covor asfaltic – suprafaţa de 607,50 de metri pătraţi, 135,4 tone de asfalt; parcare Spital TBC/covor asfaltic – suprafaţa de 322 de metri pătraţi, 58,2 tone de asfalt; strada Bobâlna, strada Câmpului, covor asfaltic – suprafaţa de 2.665,88 de metri pătraţi, 513 tone de asfalt; alee blocurile J2 şi J3 (Parcul Constructorului) -suprafaţa de 632,25 de metri pătraţi, 97,2 tone de asfalt; strada Stadionului, tronson cuprins între străzile Tudor Vladimirescu şi Unirii, bordură şi trotuare – suprafaţa de 846,4 metri pătraţi, 136,8 tone de asfalt; alee blocurile J6, J7 şi J8, covor asfaltic – suprafaţă de 413,8 metri pătraţi, 42 de tone de asfalt; rezultă un total de 9.458,6 metri pătraţi pentru care s-a utilizat cantitatea de 1669,6 tone de asfalt.

Tot în cadrul şedinţei de Consiliu Local de săptămâna trecută, s-au luat mai multe decizii.

A fost aprobată montarea indicatoarelor de sens unic pe străzile perpendiculare pe strada București, între 5 Călărași și Volna (străzile Alexandru Sahia, Gheorghe Lazăr, Tudor Vladimirescu și Dorobanți).

De asemenea, s-a hotărât instituirea sensurilor unice pe toată lungimea străzilor Plevna, Rahova și Viitor, urmând alternanța sensurilor de pe Progresul, Flacăra, București și Grivița.

Totodată, a fost aprobată înființarea a două locuri de parcare pentru persoane cu handicap pe strada Eroilor, la Școala Gimnazială Specială nr. 1 (fostul sediu al Colegiului Naţional „Barbu Știrbei”).

De altfel, s-a decis blocarea accesului auto pe zona pietonală dintre fostul Centru de Calcul și blocul L40 prin poziționarea unei jardiniere (la 10 Nivele, gangul care unește bulevardul Nicolae Titulescu cu strada Bărăganului).

A fost aprobată montarea unor limitatoare de viteză la trecerea de pietoni de pe strada Rocadei, la parcul Cărămidari.

Tot în cadrul şedinţei, s-a discutat, fără a se lua o decizie, despre instituirea sensurilor unice de circulație pe strada Primăverii și pe strada Aurora.

Indicatorul STOP de la intersecția dintre bulevardul Cuza Vodă și strada București (sensul către ZOO) se va muta pe scuarul de pe strada București. Indicatorul va acționa doar pentru cei care traversează strada București, mergând către ZOO.

Restricția de oprire pe bulevardul Cuza Vodă, sectorul dintre străzile București și Grivița, pe sensul de mers către bulevardul Republicii, se va ridica. La fel se va proceda şi pe strada Eroilor, pe sectorul cuprins între străzile Plevna și Grivița, pe sensul de mers către Volna.