În perioada 12 – 17 iulie 2021, a avut loc prima mobilitate din cadrul proiectului „Educație de calitate și management eficient pentru o școală de succes”, implementat de Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu” din municipiul Călărași și finanțat de Comisia Europeană prin Programul Erasmus+ KA1 – Mobilități de formare a cadrelor didactice, domeniul Educație școlară. Acesta este cel de-al doilea proiect Erasmus+ derulat de Școala Gimnazială „Nicolae Titulescu” din Călăraşi. Informații despre acest proiect se găsesc pe site-ul https://scoalanicolaetitulescu.ro/erasmus2020.

Profesoarele Adriana Olaru (coordonator de proiect) și Carmen Lăpădat au participat la Nisa (Franța) la cursul „The Best Social Media and Web Solutions for your Classroom”. La curs au mai participat două profesoare din Ungaria, două profesoare din Bulgaria și un profesor din Grecia. Cursul s-a adresat profesorilor care doresc să-și perfecționeze competențele de utilizare a noilor tehnologii de informare și comunicare în sala de clasă. Obiectivele specifice acestui curs au fost: utilizarea aplicațiilor Social Media în clasă: gestionarea grupurilor, interacțiunea, comunicarea, partajarea materialelor; crearea de prezentări vizuale atrăgătoare; exersarea și îmbunătățirea abilităților de prezentare și comunicare; gestionarea unei clase virtuale, trimiterea temelor, căutarea și partajarea materialor utile, comunicarea cu elevii și părinții; crearea unui blog personal de predare; instruirea elevilor privind utilizarea blogurilor pentru a crea portofolii și pentru a dezvolta autonomie de învățare; motivarea elevilor prin jocuri digitale educaționale, crearea și distribuirea de teste online; creșterea gradului de conștientizare cu privire la problemele etice legate de rețelele sociale și platformele web.

„Cursurile s-au desfășurat la International House Nice, începeau la ora 08:00 și aveau durata de cinci ore, cu o pauză de 20 – 30 de minute. Fiecare participant la curs a lucrat pe propriul său dispozitiv: laptop, tabletă sau telefon. Atmosfera de la curs a fost relaxată, caracterizată prin colaborare, schimb de idei și bune practici între participanți și trainer (Frances Osborne). Am realizat activități variate, individual sau în grup, în care am utilizat diferite metode de integrare a tehnologiei în lecții pentru a le face mai eficiente și mai atractive. Am creat teste online pe diverse teme folosind aplicațiile Quizizz, Quizlet și Quizzalize și le-am administrat celorlalți colegi de curs. S-a pus accent deosebit pe utilizarea și managementul noilor platforme web pentru educație. Am folosit, analizat și comparat aplicații gratuite și platforme online pentru partajarea conținutului, trimiterea temelor, comunicarea cu elevii și părinții (Edmodo, Trello, Padlet). Astfel, am constatat că platforma Google Workspace (fostă G Suite for Education) utilizată de școala noastră în timpul pandemiei este superioară acestora atât prin funcțiile și serviciile oferite, prin gradul de securitate dar îndeosebi datorită sincronizării cu baza de date din SIIIR. Pandemia a avut un singur efect pozitiv asupra profesorilor din România: i-a obligat să se familiarizeze cu platformele educaționale pentru desfășurarea activității online pe perioada suspendării cursurilor. Așadar, noi eram cu câțiva pași înaintea colegilor din celelalte trei țări în privința managementului platformelor de învățare. De asemenea, am aflat multe lucruri interesante despre confidențialitate și utilizarea în siguranță a rețelelor de socializare, rolurile elev versus profesor și despre managementul clasei digitale pentru a crea o clasă e-Safe. S-au oferit exemple practice de încurajare a elevilor să devină utilizatori responsabili ai rețelelor de socializare prin protejarea informațiilor personale și respectul pentru viața privată a celorlalți. Acest curs ne-a dezvoltat abilitățile de a utiliza platformele de rețelele sociale și web 2.0 pentru a partaja munca, a crea grupuri, a utiliza resurse și aplicații gratuite și a coopera cu alții online. Totodată, acest curs ne-a lărgit orizontul cultural prin vizitarea unor locuri emblematice pentru Nisa și Coasta de Azur: Catedrala Notre Dame, Promenade des Anglais, Colline du Château, Catedrala Ortodoxă Rusă, Parcul Phoenix, Muzeul Matisse și Mănăstirea Franciscană din cartierul Cimiez din Nisa; Cannes, unde în perioada 6 – 17 iulie a avut loc al 74-lea Festival Internațional de Film; castelul și grădina exotică din satul medieval Eze; palatul princiar și Muzeul Oceanografic din Monaco”, a declarat profesoara Adriana Olaru – coordonator de proiect.