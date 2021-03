Asociația Bloc Zero organizează în perioadele 8 – 10 aprilie și 22 – 24 aprilie două ateliere online de formare în folosirea filmului ca instrument educațional dedicate profesorilor. Apelul la înscrieri se adresează profesorilor activi din gimnaziu și liceu din întreaga țară.

Ambele ateliere vor urma aceeași structură, fiecare dintre acestea urmând să se desfășoare pe o perioadă de trei zile, după cum urmează: Grupa 1 – 8, 9, 10 aprilie (șase ore pe zi), Grupa 2 – 22, 23, 24 aprilie (șase ore pe zi).

Fiecare dintre cele două ateliere este deschis pentru un număr de maxim 20 de profesori. Participanții vor fi aleși în urma unui proces de selecție, data limită pentru înscrieri fiind 1 aprilie 2021. Profesorii selecționați vor fi anunțați până la data de 4 aprilie 2021, cel târziu.

La finalul atelierului, se vor acorda diplome de participare profesorilor participanți.

Profesorii interesați să participe sunt invitați să completeze formularul de înscriere (format Google Form) de la adresa https://forms.gle/nGiA1XKmgeWQcTj36. În cadrul formularului profesorii sunt rugați să încărce un CV actualizat. Dacă întâmpină dificultăți, aceștia pot transmite documentul la adresa de e-mail oana@bloczero.ro.

Formularul va fi însoțit de un mesaj care va conține: datele atelierului pentru care optează; datele de contact: nume, prenume, număr de telefon, adresă de e-mail.

Obiectivele cursului sunt: familiarizarea cu pașii de urmat pentru integrarea filmelor și a altor resurse audiovizuale în predare; obișnuirea cu noi metode de educație non-formală/prin cultură; acomodarea cu resurse de predare/învățare online interactive; deprinderea limbajului cinematografic/audiovizual; îmbogățirea cunoștințelor cu privire la subiecte din sfera drepturilor omului, ecologiei și a educației alternative și incluzive; dezvoltarea unor colaborări pe termen lung între Asociația Bloc Zero și instituțiile de învățământ în cadrul cărora își desfășoară activitatea profesorii participanți la ateliere.

În urma participării la curs, profesorii vor primi acces în mod gratuit la un catalog de peste 20 de filme însoțite de materiale educaționale dedicate, prin intermediul platformei online de vizionare Kinoteca Bloc Zero.

Profesorii participanți se angajează să organizeze cel puțin trei proiecții de film la clasă până la sfârșitul anului școlar și să disemineze metodologia proiectului în rândul colegilor din instituția de învățământ în care sunt activi.

Echipa programului Kinoteca are o bogată experiență în promovarea și susținerea implementării filmului ca instrument educațional în școlile din România, membrii acesteia fiind implicați activ în dezvoltarea unor programe de educație cinematografică/ prin film precum Education à l’image, CinEd sau One World Romania la Școală.

De-a lungul timpului, membrii echipei au lucrat la dezvoltarea mai multor cataloage de film cu potențial educațional și a unor broșuri educaționale cu principii orientative care să ajute profesorii să folosească filmul drept instrument educațional la ora de clasă, dar și a unor materiale de introducere în specificul artei cinematografice.

Despre asociație și programul Kinoteca

Asociația Bloc Zero propune dezvoltarea unui program de educație prin film care să ofere profesorilor interesați acces la resurse educaționale alternative, adecvate pentru dezvoltarea setului de competențe cheie pentru secolul 21 în rândul elevilor din România.

Prin metodologia de predare, precum și prin catalogul de resurse pe care îl propune, programul Kinoteca invită profesorii să abordeze lecțiile într-o manieră inovatoare, prin introducerea de activități interactive și dezbateri create în jurul vizionărilor de film menite să stimuleze dialogul, abordările colaborative, gândirea critică, creativitatea, dar și să îi familiarizeze pe elevi cu principii cheie din sfera educației media și audio-vizuale.

De la înființarea organizației la finalul lui 2019 și până în prezent, peste 200 de profesori din aproape 70 de localități din România au organizat proiecții de film la clasă cu sprijinul Bloc Zero.

Atelierul este parte din proiectul Kinoteca – Educație prin film, co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național. Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziția Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.