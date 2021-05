În ședința Guvernului din data de 5 mai 2021 a fost aprobată o Hotărâre care completează și modifică Hotărârea Guvernului nr. 339/2020 privind aprobarea Programului Naţional Apicol pentru perioada 2020 – 2022.

Prezentul act normativ vizează o serie de modificări și completări la Programul național apicol, astfel: actualizarea valorii totale a sprijinului financiar, având în vedere cursul euro stabilit la valoarea de 4,8683 de lei pentru plăţile aferente anului 2021; reglementarea termenului de depunere a cererii de intenție, respectiv până la data de 31 mai a fiecărui an; modificarea termenului-limită de depunere a cererii de plată şi a documentelor care o însoţesc, respectiv data de 31 iulie a fiecărui an, în loc de data de 1 august a fiecărui an, potrivit prevederilor legislației europene.

De asemenea, s-a reglementat o excepție de la acest termen pentru anul 2022, când termenul-limită de depunere a cererii de plată şi a documentelor care o însoţesc este data de 31 decembrie 2022.

Măsura de asistenţă pentru repopularea şeptelului apicol din Uniune s-a completat cu încă două acțiuni, respectiv „Achiziţionarea de produse proteice solide pentru familii de albine de către stupinele de elită și multiplicare” și „Achiziționarea de accesorii apicole de către stupinele de elită/multiplicare”. Prin program, pentru cele două acțiuni noi, se decontează: achiziția a maximum 10 kilograme de produse proteice solide/familie de albine în cazul stupinelor de multiplicare și a maximum 20 de kilograme de produse proteice solide/familie de albine în cazul stupinelor de elită, în funcție de numărul de familii de albine deținut; achiziţia de incubator de creștere a mătcilor, incubator de transport botci și kit inseminare artificială a mătcilor care să conțină cel puțin microscop, butelie CO2, aparat de inseminare și seringă inseminare.

Anexa „Plafoane alocate pentru fiecare măsură din Program” la prezenta hotărâre s-a modificat, în sensul redistribuirii unor sume în cadrul acțiunii prevăzute la Subcapitolul I „Asistență tehnică pentru apicultori și organizațiile de apicultori”.

Ca urmare a evaluării implementării PNA în primul an din perioada 2020 – 2022, s-a constatat că pentru cele două masuri de achiziție de echipament de către formele asociative, pentru procesarea cerii și pentru ambalarea mierii sunt necesare fonduri mai mari astfel încât orice formă asociativă eligibilă să poată accesa aceste măsuri.

Astfel, fondurile suplimentare se asigură prin redistribuire din sumele dedicate pentru măsura de consultanță în apicultură, pentru care în primul an de aplicare a PNA s-a solicitat și s-a plătit doar 9% din suma alocată cu această destinație.