Proiectul pilot „Abilităţi pentru acţiune”, implementat de ANA în liceele din România

În anul şcolar 2021-2022, Agenţia Naţională Antidrog (ANA) va derula proiectul pilot „Abilităţi pentru acţiune”, cu sprijinul Asociaţiei Cluburilor Lions District 124 România.

Proiectul are o abordare complexă pentru prevenirea consumului de droguri, favorizând factorii de protecție ai elevilor, prin dezvoltarea unei conexiuni puternice cu școala, implicarea părinților în viața copiilor și dobândirea cunoștințelor și abilităților necesare în luarea unor decizii sănătoase atunci când sunt presați să consume droguri.

Proiectul „Abilităţi pentru acţiune” se adresează elevilor din învățământul liceal şi utilizează resursele pedagogice ale modulului Lions Quest – Abilități pentru acțiune (Lions Quest – Skills for Action-level II), un program cuprinzător şi universal, bazat pe dovezi ştiințifice, tradus în 36 de limbi și implementat în peste 90 de țări.

Prin iniţierea acestui nou proiect, specialiştii ANA, care au fost formați de către un trainer internațional Lions Quest, își propun dezvoltarea unor abilităţi sociale și emoționale, necesare luării unor decizii informate, corecte şi responsabile în legătură cu consumul de droguri, pentru cel puţin 5.000 de elevi de liceu, la nivel naţional, în anul şcolar 2021-2022.

De asemenea, un alt obiectiv important al proiectului îl reprezintă creşterea nivelului de informare, educare şi conştientizare a 10.000 de părinţi cu privire la importanţa factorilor de risc şi de protecţie familiali legaţi de consumul de droguri, la nivel naţional.

Proiectul „Abilităţi pentru acţiune” conține cinci domenii mari și opt activități, care vor fi parcurse în cadrul întâlnirilor cu elevii de liceu.

Proiectul „Abilități pentru acțiune” se fundamentează pe abordarea educațională cunoscută sub denumirea „învățare socială și emoțională (Social and Emotional Learning -SEL)”. Experți şi organizații de renume din întreaga lume recunosc programul Lions Quest pentru eficiența lui în domeniile învățării socio-emoționale, prevenirii consumului de droguri şi alcool, precum şi învățării prin servicii, în folosul comunității.

Învățarea socială și emoțională este un proces prin intermediul căruia copiii și adulții își însușesc și aplică cunoștințe, atitudini și deprinderi necesare înțelegerii și gestionării emoțiilor, își stabilesc obiective, își dezvoltă empatia față de alții, formează relații constructive și iau decizii responsabile.

Învățarea socială și emoțională cuprinde cunoștințe, abilități și atitudini din cinci arii de competență: conștiința de sine, autocontrolul, conștiința socială, aptitudinile relaționale şi luarea de decizii responsabile.

Cercetările au confirmat că învățarea socială și emoțională poate avea un impact pozitiv asupra climatului școlar și că aduce beneficii pentru elevi, respectiv o performanță școlară mai bună, comportamente și atitudini îmbunătățite, manifestări comportamentele negative şi tulburări emoționale reduse.