La sfârșitul săptămânii trecute, a avut loc la Brăila ediția din acest an Cupei României Under 22 la box. La această competiţie, pugiliştii călărăşeni au obținut rezultate notabile, trei dintre aceștia clasându-se pe podium.

Astfel, Marco Antonio Manea (categoria 52 de kilograme), de la Asociaţia Box Club Dunărea Călăraşi, Nicolaie Gogoloş (categoria 56 de kilograme) şi Mario Mihai Vasile (categoria 64 de kilograme), ambii de la Clubul Sportiv Municipal Călăraşi, au obţinut victorii pe linie cu decizii în unanimitate (5 – 0), în a doua zi de concurs şi şi-au asigurat medaliile de bronz la Cupa României pentru tineret.

Boxul este un sport unde se munceşte cu pasiune, se pune suflet, iar rezultatele obţinute an de an de sportivii şi antrenorii călărăşeni confirmă acest lucru.