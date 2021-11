Pugilistul călărășean Ionuț Marian Pavel a câștigat al patrulea titlu consecutiv de campion național la box

În perioada 16 – 21 noiembrie, s-a desfășurat la Brăila Campionatul Național de Box pentru juniori 2021. Județul Călărași a fost reprezentat la această competiție de trei pugiliști ai Clubului Sportiv Municipal (CSM) Călărași, Ionuț Marian Pavel, Alberto Burlan și Sergiu Nicolae. Descoperind reușita realizată de sportivii Academiei de Box din Călărași, am stat de vorbă cu antrenorul Valentin Anghel, dar și cu pugilistul Ionuț Marian Pavel, câștigător la Campionatul Național de Box pentru juniori 2021, obținând totodată și al patrulea titlu consecutiv de campion național.

Georgiana Petre: Vreau să îmi vorbiți despre ultima competiție care a avut loc între 16 și 21 noiembrie.

Valentin Anghel: În perioada 16 – 21 noiembrie a avut loc la Brăila Campionatul Național de Box pentru juniori 2021. Această competiție trebuia să se desfășoare acum trei săptamâni, dar, din cauza restricțiilor, a fost amânată. Dar a venit competiția mult așteptată, știam că nu va fi ușor deoarece toți și-au dorit să devină campioni naționali. Știam că Ionuț are capacitatea și va putea să își învingă adversarul. A fost o competiție cu mare presiune, din fericire am încheiat-o cu bine. El este și câștigător al Cupei României, este component al lotului național de juniori la box. Anul acesta a participat la Campionatul European unde a obținut locul V, anul trecut a câștigat medalia de bronz. Am mai fost la competiție și cu sportivul Alberto Burlan, care este în primul an de juniorat, am mai fost și cu Sergiu Nicolae, un sportiv care se află la început de drum.

G.P.: Cum ați ajuns să deveniți antrenor și de ce box?

V.A.: Cu boxul m-am născut, tatăl meu a fost puțin prin sala de box. M-am născut cu mănușile de box în casă. Am prins drag de acest sport. M-am dus când eram copil să mă înscriu la box fără ca părinții mei să știe. Au aflat după o perioadă când mergeam la antrenamente, am avut discuții în contradictoriu cu ei deoarece nu erau de acord, dar, după aceea, au fost de acord cu ideea deoarece au văzut că îmi place acest sport. Am ales să fiu antrenor în ultima parte a carierei mele de sportiv de la Steaua București, iar Academia Națională de Fizică și Sport fiind foarte aproape de club, după ce am terminat liceul, am urmat cursurile acestei facultăți, apoi mi s-a oferit oportunitatea de a lucra la CSM Călărași, mi-a plăcut ceea ce fac și am rămas în acest domeniu.

G.P.: În cariera ta de antrenor, care este momentul pe care îl consideri un succes, un exemplu pe care îl dai celor cu care lucrezi?

V.A.: Fiecare victorie pe care o obțin copiii antrenați de mine și de fratele meu este un moment plin de succes și o bucurie, este o satisfacție a muncii bine făcute, fiecare medalie obținută, fiecare vorbă plăcută spusă de oamenii care ne intră în sală sau cei care văd lucrurile frumoase, toate acestea reprezintă lucruri benefice, lucruri care de multe ori ne fac să mergem mai departe, să învingem orice obstacol care ne ies în cale.

G.P.: De ce crezi că oamenii sunt încă reținuți față de box?

V.A.: Nu știu dacă sunt reținuți, știu că au existat în trecut anumite concepții legate de box, dar, în ultima perioadă, lucrurile s-au schimbat deoarece sunt multe persoane care au început să practice box pentru condiția lor fizică, de aceea boxul de performanță în niciun caz nu este acea bătaie din ring cum privesc anumiți oameni. Noi am încercat să schimbăm percepția aceea de box cu ajutorul oamenilor care și-au adus copiii la antrenamentele de box. Boxul este o școală a luptei și obiectivul nu este acela de a îți învinge adversarul din ring, mai degrabă este acela de a descoperi campionul din tine, de a te face ca în momentele grele din viață să găsești putere să depășești anumite obstacole.

G.P.: Sunteți mulțumiți de condițiile de antrenament? Sunteți susținuți de autoritățile locale?

V.A.: Tot timpul este loc de mai bine, aici noi preferăm să muncim, poate sunt momente în care ne lipsesc foarte multe lucruri, dar noi muncim să avem rezultate frumoase, nu ne plângem, întotdeauna este loc de mai bine.

G.P.: Cine suportă deplasările, cheltuielile pentru echipamente?

V.A.: Eu ca antrenor sunt angajat la CSM Călărași, jucătorii sunt legitimați la acest club, deplasările și tot ceea ce ține de acest sport sunt suportate de CSM Călărași. Antrenamentele sunt gratuite, mai avem oameni care ne ajută, ne sprijină, sunt alături de noi și de acești copii, iar prin performanțele obținute am încercat să fim recunoscători și să aducem rezultate frumoase la clubul sportiv.

G.P.: Performanță? Câtă pasiune și câtă muncă?

V.A.: Așa cum este structurat sportul în zilele noastre, performanța este 80% muncă și 20% nici măcar pasiune, este nebunie, din punctul meu de vedere. Să faci performanță în zilele noastre în România, în condițiile pe care le ai trebuie să ai puțină nebunie, să te implici cu tot sufletul, să iei copii care nu au nota 10 la școală, dar să încerci să le faci un drum în viață, să îi îndrumi și să îi faci să înțeleagă anumite lucruri și să facă un sport de performanță. Se depune foarte mult efort în sala de box.

G.P.: Care este cea mai mare satisfacție a dumneavoastră ca antrenor de box?

V.A.: Sunt mulți copii care au obținut performanțe notabile, Ionuț este unul dintre ei, copii care vor aduce performanțe, copii care își doresc să facă sport de performanță, iar cea mai mare satisfacție este atunci când vezi că acești copii cresc, devin bărbați și obțin victorii în ring pentru orașul și județul Călărași este cea mai mare satisfacție pentru că indiferent câte sacrificii depui, cât muncești în timpul antrnamentelor, doar când ajungi la competiție și îți atingi toate obiectivele și ajungi pe cea mai înaltă treaptă a podiumului atunci este cea mai mare satisfacție.

G.P.: Care a fost cea mai mare reușită în sport până în momentul de față?

V.A.: Faptul că avem peste 35 de titluri de campioni naținali obținute la toate categoriile de vârstă la campionatele de cadeți, juniori, tineret și seniori, faptul că avem peste 25 de participări la campionatele europene, mondiale sau de juniori, tineret chiar seniori under 22, faptul că secția de box a CSM Călărași din 2011 până în 2017 a fost prima pe țară la nivel de cadeți juniori, tineret, faptul că am avut câteva ediții de campionat unde în premieră pentru orașul Călărași finaliștii au fost călărășeni. Toate acestea sunt performanțe foarte greu de obținut, dar cu care ne mândrim și ne dau putere să mergem mai departe.

G.P.: Competiții viitoare?

V.A.: În acest moment, ne pregătim pentru Campionatul Național de Cadeți care va avea loc în data de 7 decembrie 2021, unde vor participa Gabriel Ivan, care a participat la Campionatul European în acest an, o altă competiție din acest an câștigată de el este și Cupa României la Cadeți. Un alt sportiv este Alexandru Cosmin Stan. Amândoi sunt copii de viitor, avem așteptări frumoase. Încheiem sezonul competițional, există posibilitatea să mai fie un cantonament de relaxare organizat de Federația Română de Box pentru sportivii cei mai buni din box, să le ofere o binemeritată relaxare după un an încărcat. Apoi urmează 2022, un an cu noi competiții. Noi invităm toți copiii să vină și să descopere un sport frumos de unde au foarte multe de învățat, îi învață să-și învingă temerile, este un sport de unde ai foarte multe beneficii, un sport folositor în viață. Până să ajungi în ring, trebuie să obții un bagaj tehnico-tactic, ai reguli pe care să le respecți.

Despre ultima competiție, dar și despre el ca sportiv am vorbit și cu Ionuț Marian Pavel

G.P.: Vorbește-mi despre ultima competiție, ai avut emoții?

Ionuț Marian Pavel: Nu am avut emoții, sunt obișnuit cu aceste competiții.

G.P.: Ionuț, felicitări pentru tot parcursul tău din ultima vreme. Care este rețeta succesului? Cum ai ajuns până la această performanța?

I.M.P.: Rețeta succesului este să muncești zi de zi, să respecți antrenamentele. La această performanță am ajuns deoarece am venit la antrenamente zi de zi, nu am lipsit, îmi place acest sport.

G.P.: Dacă ar fi să mulțumești cuiva și să-ți exprimi aprecierea, pentru cine ai face acest lucru în mod deosebit și de ce?

I.M.P.: În primul rând, mulțumesc antrenorilor mei pentru că m-au ajutat foarte mult, au încredere în mine, părinților mei, profesori, dar și persoanelor care au încredere în mine, conducătorii locali ai comunei de unde sunt.

G.P.: De ce ar prefera un copil la vârsta ta, în loc să stea să se joace pe telefon sau să se uite la televizor, să muncească zilnic în sala de box?

I.M.P.: Mulți copii stau pe telefon, prefer să las telefonul și celelalte activități pentru a deveni camion. În momentul în care câștigi nu se compară cu ceea ce fac copiii din generația aceasta.

G.P.: Unde te vezi peste câțiva ani?

I.M.P.: Peste câțiva ani mă văd la seniori, tot în sala de box, tot la antrenament, vreau să continui cu boxul.

G.P.: E greu să ai o viață normală când practici un sport de performanță?

I.M.P: Este greu, nu mai poți avea o viață normală, totul este legat de acest sport. Eu asta îmi doresc, toată lumea are o viață normală, eu nu vreau, îmi place boxul.

G.P.: Cum te-ai descrie tu, pe scurt?

I.M.P: Nu pot să mă descriu singur, pot spune doar că sunt ambițios, îmi place acest sport și lucrez să obțin cele mai bune rezultate. Îmi place să mă am bine cu toată lumea.

G.P.: Ai folosit vreodată tehnicile dobândite de-a lungul timpului în afara terenului?

I.M.P.: Nu fac asta deoarece vreau să stau departe de astfel de lucruri, dar nici nu s-a întâmplat.

G.P.: Ce te motivează să continui practicarea acestui sport?

I.M.P.: Vreau să practic acest spotr deoarece îmi place foarte mult. Îmi place când ies câștigător, aș vrea să fiu pe cea mai înaltă treaptă la Campionatul Mondial.

G.P.: Care e punctul tău slab în acest sport?

I.M.P.: Nu pot spune dacă am un punct slab, poate doar practici mai puțin dezvoltate, dar până voi ajunge la seniori le voi câștiga.

G.P.: Ce beneficii ai ca sportiv de performanță?

I.M.P.: Faptul că sunt cunoscut de toată lumea este un plus.