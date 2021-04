Competiția organizată în premieră în județul Călărași a adunat un total de 50 de echipaje și piloți la Auto, SSV, ATV și Moto. Traseul a fost unul de 333 de kilometri pentru avansați și de 235 pentru promo și debutanți, de-a lungul cursei nefiind înregistrat niciun incident.

Echipajul polonez format din Tomasz Bialkowski și Dariusz Baskiewicz a câștigat divizia SSV a primei ediții a Cupei Călărași la rally raid, în timp ce la auto s-a impus echipajul format din italianul Mauro Selvatico și Raluca Bădan.

Marea surpriză a fost prezența campionului național absolut la viteză în coastă de anul trecut, Emil Nestor, care a concurat la clasa Auto, unde l-a avut copilot pe Horia Platona. Tot la Auto, Valentin Hard, fostul copilot de la raliuri pentru Mihai Leu, Gunther Graef și Costel Cășuneanu, a stat la Cupa Călărași în dreapta lui Florin Guran.

Maurizio Bordon, organizator, fost campion de rally raid și offroad, fost pilot Dakar, ne-a povestit despre cum a luat naștere Cupa Călărași: „Am ales județul Călărași din prietenie. Unul din piloții noștri are în Călărași o afacere alături de familie și i-au plăcut evenimentele pe care noi le organizăm și ne-a provocat să facem ceva și în Călărași. Ne-au ajutat foarte mult Consiliul Județean, Prefectura, Primăria. Am avut un traseu de 333 de kilometri, pe teren neasfaltat, macadam, gropi, apă, noroi, într-o singură probă specială, ceva puternic. Traseul a fost de viteză, cu o mică porțiune mai tehnică. Am atras un număr foarte mare de participanți din România, un record, mai ales de la prima ediție, am avut și un participant cu cea mai mică vârstă, un co-pilot de 14 ani care a participat împreună cu tatăl lui, a făcut școala de siguranță și toate cursurile obligatorii și a dovedit că poate. Am avut mașini și motociclete ce au participat pentru prima oară într-un concurs. Am propus Cupa Călărași pentru înscrierea în Campionatul Est European și ne așteptăm să fim acceptați”.



Echipajul Mauro Selvatico/Raluca Bădan a reușit să își adjudece victoria după un duel spectaculos cu italienii Vincenzo Cangi și Paolo Manfredini. Podiumul a fost completat de echipajul Florin Guran și Valentin Hard. Din păcate, Emil Nestor a abandonat din cauza problemelor tehnice, la fel ca și bulgarul Petar Minchev. Polonezii Bialkowski și Baskiewicz au câștigat la SSV în fața bulgarilor Tsanko Tsankov și Zornitsa Todorova, în timp ce pe 3 s-a clasat echipajul tricolor format din Paul Zaig și Florin Recean. La Auto Promo, victoria a revenit echipajului format din Robert Otoman și Cătălin Dumitru. La SSV Debutanți, Ștefan Unchiașu și Valentin Georgescu s-au impus în fața echipajului format din Laurian Filimon și Ioan Duntzer. La SSV Promo, victoria a revenit echipajului Călin Cămărășan/Bogdan Luha.

Clasament

Auto Avansați

1. Mauro Selvatico/Raluca Badan

2. Vincenzo Cangi/Paolo Manfredini

3. Florin Guran/Valentin Hard

Auto Promo

1. Robert Otoman /Cătălin Dumitru

2. Petrică Ispas/Marius Oprea

3. Cosmin Crăciun/Amy Șerbănoiu

SSV Avansați

1. Tomasz Bialkowski/Dariusz Baskiewicz

2. Tsanko Tsankov/Zornitsa Todorova

3. Paul Zaig/Florin Recean

SSV Debutanți

1. Ștefan Unchiașu/Valentin Georgescu

2. Laurian Filimon/Ioan Duntzer

SSV Promo

1. Călin Camarasan/Bogdan Luha

2. Robert Ghimeș/Marian Tureatca

3. Cătălin Spiridon/Marius Vasai

Moto General

1. Gabi Căpușan

2. Ionuț Florea

3. Valentin Ganea

Moto 450 >

1. Gabi Căpușan

2. Silvu Gerga

3. Andrei Iorga

Moto 450 <

1. Ionuț Florea

2. Valentin Ganea

3. Frederico Contatore