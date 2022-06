Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a crescut joi la 5,99% pe an, de la 5,97% pe an, marţi, conform informaţiilor publicate de Banca Naţională a României. Un nivel mai ridicat, de 6% pe an, a mai fost înregistrat înregistrat în

Citește continuarea pe Canal SUD -> Read More