Asociaţia Judeţeană de Fotbal Călăraşi a anunţat că s-a dat startul Campionatului Judeţean al Ligii a V-a, ediţia 2020 – 2021.

Astfel, sâmbătă, 29 mai, ora 18:00, se va desfăşura prima etapă a Ligii a V-a, tot într-un format cu opt echipe, după următorul program: AS Vulturii Gălbinaşi – ACS Speranţa Plumbuita;

AS Lumina Frumuşani – AS Colinele Argeşului Mitreni;

AS Atletico Nicolae Bălcescu – CS Budeşti; AFC Victoria Potcoava 2021 – AS Avântul Luica.

Pentru detalii privind întregul program competiţional, se poate accesa site-ul Asociaţiei Judeţene de Fotbal Călăraşi.