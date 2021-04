Scriitorul călărășean Aurel Dobre a dorit să aducă un omagiu pe o rețea de socializare celui mai longeviv director de muzeu din România, Marian Neagu, care s-a stins din viaţă în data de 2 aprilie 2020, la Vălenii de Munte.

„Marian Neagu – Primul an în eternitate. A trecut, iată, un an de la dispariția prematură a lui Marian Neagu, istoricul născut în 1954 la Ploiești, care s-a îndrăgostit iremediabil de arheologie, domeniul în care și-a luat și doctoratul, dar și de Dunăre, fluviul care a atras ca un magnet și a facilitat de-a lungul mileniilor, dezvoltarea civilizațiilor umane străvechi. Neobositele lui activități arheologice, atât în teren cât și în publicistica acestui domeniu, încadrate în adevărate rigori științifice, au fost extrem de apreciate, rămânând mărturii peste timp, despre talentul și tenacitatea unui cercetător care și-a dedicat nu numai opera, dar și întreaga viață, arheologiei Dunării de Jos. Am avut onoarea de a-i fi prieten și dincolo de istoricul și arheologul cu har, am descoperit în el mai mult decât atât, pe omul de cultură Marian Neagu, dar și prietenul cald și jovial, gata oricând să sprijine pe cei din jurul său, dar mai ales valorile culturale aparținând locului. Așa l-am și cunoscut și îndrăgit, pentru că Marian Neagu era nelipsit, nu numai de la evenimentele naționale și internaționale legate de istoria și arheologia Dunării, dar și de la evenimentele culturale ale Călărașilor, fiind de multe ori inițiatorul lor sau măcar un ferment, bine venit și bine primit, al acestora. Realizările și principiile lui, dar și prietenia caldă de care dădea mereu dovadă i-au atras nu numai simpatia colaboratorilor și călărășenilor, dar și aprecierile și prieteniile multor omologi de la nivel național și internațional, dintre care fac notă aparte cei din Bulgaria vecină, atât de interesată și ea de cercetarea și documentarea istoriei străvechi a Dunării de Jos. Cu toate aceste realizari și referințe, Marian Neagu a rămas mai ales un om, pentru că modestia și bunul lui simț decurgeau direct din cultura lui intrinsecă, dar și din adevăratele valori umane, pe care le cunoștea atât de bine și le împărtășea integral”, a declarat Aurel Dobre.

Arheolog, cercetător, istoric și muzeograf pasionat, personalitate a vieții culturale românești, coleg și prieten devotat, Marian Neagu a condus destinele Muzeului Dunării de Jos Călărași timp de 33 de ani.