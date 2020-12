Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Mircea Fechet, a participat miercuri, 16 decembrie, alături de președintele României, Klaus Iohanis, la ultima acțiune de împădurire din cadrul campaniei „O pădure cât o ţară”, de anul acesta. Evenimentul a avut loc în județul Giurgiu, la Ocolul Silvic Bolintin, unde este plantată o pădure de la zero, pe o suprafață de 5.000 de metri pătraţi. Alături de președintele României și de ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor au mai participat și secretarii de stat din cadrul MMAP, Andrei Cazacu, Gelu Puiu, Octavian Stana, Vasile Panaite, directorul general al Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva, Teodor Țigan, dar și voluntari. În noua pădure de la zero, situată la circa 40 de kilometri distanță de Capitala României, sunt plantați 3.300 de puieți, din care 60% puieți de stejar, 20% puieți de cireș păsăresc și 20% puieți de măr pădureț.

„Cu nouă luni în urmă demaram cea mai amplă campanie de împădurire din ultimul deceniu. Iată-ne, astăzi, într-un moment aniversar, când putem să spunem că ne-am îndeplinit misiunea, încheiem tot ce ne-am propus în acest proces. Vom planta astăzi ultimii 50 de arbori din cei 50 de milioane pe care ne-am propus și am reușit să îi plantăm. Avem o parcelă de 5.000 de metri pătraţi la Ocolul Silvic Bolintin, o plantăm de la zero. Avem peste 3.000 de astfel de suprafețe plantate de la zero în această campanie de împădurire, am avut în total peste 15.000 de șantiere în toată țara. Mulțumesc colegilor din direcțiile silvice care au participat la această campanie, mulțumesc tuturor voluntarilor și sunt onorat că această campanie s-a desfășurat sub Înaltul Patronaj al președintelui României”, a declarat ministrul Mircea Fechet.

În discursul său, președintele României, Klaus Iohanis, a declarat: „Campania ‘O pădure cât o ţară’ este o campanie în care am crezul de la început, de aceea i-am acordat patronajul și rezultatele arată că nu m-am înșelat. S-au plantat 50 de milioane de puieți, pe diverse terenuri, în zone montane și în zone de câmpie; foarte multe – în jur de 3.000 de parcele, s-au plantat de la zero. Deci unde nu a existat pădure. Acesta este un rezultat notabil și vreau, în această zi, să îi felicit pe toți cei care au participat, începând de la ministrul Mediului, la cei de la RNP, cei care au plantat efectiv – muncitorii din diferitele ocoale silvice, dar și voluntarilor. Cred că aceste rezultate nu sunt doar rezultate statistic foarte bune, sunt rezultate care ne încurajează și vă provoc, pe dumneavoastră domnule ministru, și pe cei din zona silvică – haideți să continuăm și în anii care vin astfel de campanii. Și haideți să avem și mai multă ambiție!”.

Campania „O pădure cât o ţară”, derulată sub Înaltul Patronaj al Președintelui României, a fost cea mai mare campanie de împădurire din țară realizată în ultimul deceniu.

În etapa din primăvară, principalele județe în care au fost plantate cele 33 de milioane de puieți și mii de păduri de la zero au fost Maramureș, Cluj, Suceava, Brașov, Sibiu, Harghita, Bistrița, Argeș și Vâlcea. În etapa din toamnă, campania s-a derulat, în mod special, în județele din sudul și vestul țării – Tulcea, Galați, Ialomița, Călărași, Dolj, Brăila și Vaslui.

În ceea ce privește speciile de arbori care au fost plantate, menționăm că în perioada de primăvară, având în vedere că majoritatea șantierelor de împădurire au fost localizate în zona montană, speciile plantate au fost cele de rășinoase, din care molidul a fost pe primul loc. În zonele de deal au fost plantate păduri „de amestec”, cu următoarele specii dominante: gorun, paltin și frasin. În campania de toamnă, principalele specii plantate au fost stejar, plop, salcie, frasin și arțar.

În cele două ediții de plantare (primăvara și toamna anului 2020) au fost plantați la nivel național un total de 50 de milioane de puieți.