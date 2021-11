S-a ridicat demisolul noului corp al Spitalului Județean Călărași

Președintele Consiliului Județean Călărași, Vasile Iliuță, a fost, în data de 11 noiembrie 2021, în vizită de lucru la Spitalul Județean de Urgență „Dr. Pompei Samarian” pentru a verifica stadiul lucrărilor de la noul corp al unității spitalicești. Alături de el au fost echipa CJ Călărași, constructorul lucrărilor, managerul proiectului, Georgiana Toader, precum și managerul Spitalului Județean Călărași, Bogdan Mihai.

„Consiliul Județean Călărași a reimplementat un proiect în valoare 98 de milioane de lei, proiect aripă nouă a Spitalului Județean Călărași. Împreună cu colectivul echipei Consiliulului Județean Călărași am reușit să promovăm ca acest proiect să fie finanțat de Compania Națională de Investiții, în acest moment suntem într-o fază avansată. Am depășit cota zero a pământului și suntem în faza de construire a primului etaj. Suntem alături de doamna inginer Carmen, domnul director Vlase, direcția tehnică. Împreună l-am concretizat”, a declarat președintele CJ Călărași, Vasile Iliuță.

Constructorul (numele firmei) care se ocupă de lucrările din cadrul spitalului a vorbit în cadrul acestei vizite despre faza proiectului pe care l-a recepționat.

„În momentul de față suntem în stadiul de a turna pereții demisolului în incinta demisolului. Avem poziționate spațiile tehnice, spațiile dedicate pentru CT și RMN. Lucrările decurg într-un ritm destul de bun din punctul meu de vedere al constructorului. Este bine că am ieșit până în iarnă peste cota tărâmului natural pentru că știți că nu se poate lucra în anotimp rece sub cota terenului. De aici pot spune că se poate continua lucrarea și în anotimpul rece. Partea care aparține de CNI a fost contractată și se desfășoară. Partea pe care Consiliul Județean și-a asumat-o este cea de rețea exterioară, alimentare cu energie electrică, rețea de gaze, canalizare, apă. Se va construi o nouă gospodărie de apă, suntem într-o fază de proiectare. Am contractat proiectarea, până sfârșitul anului sper să avem parte de proiectare iar la începutul anului viitor sa demarăm lucrările. Achiziția pentru execuția lucrărilor aparțin de Consiliul Județean preț estimat la trei milioane de lei”, a declarat constructorul….

Managerul proiectului, Georgiana Toader, a afirmat: „Spitalul Județean și Consiliul Local ne-au acordat mult sprijin. Credem că suntem într-un stadiu destul de avansat. Sperăm ca la începutul anului viitor să ne putem ridica. Acum suntem în partea de demisol”.

De asemenea, Bogdan Mihai, managerul Spitalului Județean Călărași, a menționat: „Pot să spun că nu am mai văzut un ritm de lucrări așa de alert, cred că tot ce este aici este făcut în trei luni. Să construiești atât de rapid, eu nu credeam că în România se mai poate face acest lucru. Cred că este singura zonă unde se construiește un spital de stat. Practic aici se construiește un spital, un corp care se construiește de la zero. Este meritul echipei coordonate de Consiliul Județean care a ajutat la realizarea acestui proiect”.