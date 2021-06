Asociaţia Judeţeană de Fotbal Călăraşi a făcut public calendarul meciurilor din optimile de finală ale Cupei României, faza judeţeană, ediţia 2020 – 2021.

30 iunie 2021, ora 17:30

CS Budeşti – ACS Roseţi

AFC Progresul Perişoru – AS Conpet 2006 Ştefan cel Mare

ACS Victoria Potcovava – FC Partizan Crivăţ

AFC Speranţa Plumbuita – FC Victoria Lehliu

1 iulie 2021, ora 17:30

AS Lumina Frumuşani – AFC Dunărea Ciocăneşti

AS Avântul Luica – CS Venus Independenţa

AS Dinamo Săruleşti – AFC Progresul Fundulea

Meciurile se vor desfăşura într-o singură manşă, pe terenul echipei mai slab cotate.

Sferturile de finală se vor disputa în data de 3 iulie 2021, iar

semifinalele în data de 11 iulie 2021.

Finala va avea loc în data de 17 iulie 2021.

În urma tragerii la sorţi, ACS Dunărea Grădiştea a trecut în faza următoare, profitând de avantajul numărului impar de echipe (15) înscris în competiţie, aceasta nefiind extrasă din urnă.